Convocação: Neymar pode voltar à Seleção após quase 900 dias

O dia 16 de março de 2026 pode marcar o reinício de uma das trajetórias mais emblemáticas do futebol mundial. Nesta segunda-feira, às 15h30, o técnico Carlo Ancelotti anuncia os convocados da Seleção Brasileira para os amistosos de março, e o nome de Neymar é o centro de todas as atenções. Sem vestir a Amarelinha desde a trágica lesão no joelho contra o Uruguai, em 2023, o camisa 10 do Santos luta contra o relógio e o próprio histórico clínico para garantir sua vaga no Mundial.

Atualmente brilhando no Peixe, onde buscou refúgio para recuperar o ritmo de jogo e a alegria de jogar, Neymar está na pré-lista de Ancelotti. A presença de auxiliares do técnico italiano na Vila Belmiro neste domingo (15) aumentou ainda mais os rumores de que o “Menino Rei” finalmente terá sua primeira chance sob o comando do atual treinador.

A Trajetória de Superação: Do Al-Hilal ao Santos

O caminho de Neymar de volta ao radar da Seleção foi tortuoso. Após uma passagem frustrada fisicamente pela Arábia Saudita, o craque tomou a decisão estratégica de retornar ao Brasil no início de 2025.

Recuperação no Santos: Pelo Campeonato Paulista, Neymar mostrou lampejos do seu auge, somando gols e assistências importantes.

O “Quase” com Dorival: Em 2025, o jogador chegou a ser convocado por Dorival Júnior, mas um corte por lesão muscular adiou o reencontro.

Era Ancelotti: Desde a chegada do italiano em maio de 2025, o Brasil passou por quatro convocações sem contar com seu principal astro, devido a novas cirurgias e processos de fortalecimento.

Resumo: A Situação de Neymar para a Convocação

Confira os dados que pesam na decisão da comissão técnica da Seleção:

Fator Detalhes Atuais Último Jogo pela Seleção 17/10/2023 (Brasil 0x2 Uruguai) Tempo de Ausência Aproximadamente 881 dias Clube Atual Santos FC (Brasil) Condição Física Atuou 90 minutos no clássico contra o Corinthians (15/03) Status na Seleção Presente na pré-lista de Carlo Ancelotti Objetivo Final Disputar a Copa do Mundo 2026 em junho

A ausência de Rodrygo, cortado da Copa por lesão, aumenta a necessidade de liderança técnica no setor ofensivo, o que favorece o retorno de Neymar. “Meu desejo é voltar à Seleção e jogar uma Copa do Mundo”, afirmou o atacante após o empate do Santos no domingo. Se Ancelotti optar pela experiência do craque, Boston e Orlando serão os palcos da retomada de um sonho que parecia distante há quase três anos. A lista oficial será divulgada na sede da CBF e o mundo aguarda: o camisa 10 estará nela?

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet