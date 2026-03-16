Convocação: Neymar pode voltar à Seleção após quase 900 dias

O dia 16 de março de 2026 pode marcar o reinício de uma das trajetórias mais emblemáticas do futebol mundial. Nesta segunda-feira, às 15h30, o técnico Carlo Ancelotti anuncia os convocados da Seleção Brasileira para os amistosos de março, e o nome de Neymar é o centro de todas as atenções. Sem vestir a Amarelinha desde a trágica lesão no joelho contra o Uruguai, em 2023, o camisa 10 do Santos luta contra o relógio e o próprio histórico clínico para garantir sua vaga no Mundial.
Atualmente brilhando no Peixe, onde buscou refúgio para recuperar o ritmo de jogo e a alegria de jogar, Neymar está na pré-lista de Ancelotti. A presença de auxiliares do técnico italiano na Vila Belmiro neste domingo (15) aumentou ainda mais os rumores de que o “Menino Rei” finalmente terá sua primeira chance sob o comando do atual treinador.
A Trajetória de Superação: Do Al-Hilal ao Santos
O caminho de Neymar de volta ao radar da Seleção foi tortuoso. Após uma passagem frustrada fisicamente pela Arábia Saudita, o craque tomou a decisão estratégica de retornar ao Brasil no início de 2025.
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Recuperação no Santos: Pelo Campeonato Paulista, Neymar mostrou lampejos do seu auge, somando gols e assistências importantes.
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O “Quase” com Dorival: Em 2025, o jogador chegou a ser convocado por Dorival Júnior, mas um corte por lesão muscular adiou o reencontro.
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Era Ancelotti: Desde a chegada do italiano em maio de 2025, o Brasil passou por quatro convocações sem contar com seu principal astro, devido a novas cirurgias e processos de fortalecimento.
Resumo: A Situação de Neymar para a Convocação
Confira os dados que pesam na decisão da comissão técnica da Seleção:
|Fator
|Detalhes Atuais
|Último Jogo pela Seleção
|17/10/2023 (Brasil 0x2 Uruguai)
|Tempo de Ausência
|Aproximadamente 881 dias
|Clube Atual
|Santos FC (Brasil)
|Condição Física
|Atuou 90 minutos no clássico contra o Corinthians (15/03)
|Status na Seleção
|Presente na pré-lista de Carlo Ancelotti
|Objetivo Final
|Disputar a Copa do Mundo 2026 em junho
A ausência de Rodrygo, cortado da Copa por lesão, aumenta a necessidade de liderança técnica no setor ofensivo, o que favorece o retorno de Neymar. “Meu desejo é voltar à Seleção e jogar uma Copa do Mundo”, afirmou o atacante após o empate do Santos no domingo. Se Ancelotti optar pela experiência do craque, Boston e Orlando serão os palcos da retomada de um sonho que parecia distante há quase três anos. A lista oficial será divulgada na sede da CBF e o mundo aguarda: o camisa 10 estará nela?
Fonte: Metrópoles
Redigido por: ContilNet