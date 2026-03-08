Em 8 de março é celebrado o Dia Internacional da Mulher, uma data que reforça a importância de valorizar, apoiar e impulsionar o protagonismo feminino em diferentes áreas da sociedade. No mundo dos negócios, dados do Sebrae indicam que mais de 10 milhões de mulheres estão à frente de seus próprios empreendimentos no Brasil, cerca de 34% do total de empreendedores no país. Esse número mostra que as mulheres estão cada vez mais presentes no comando de empresas e na geração de renda para milhares de famílias. Em diferentes setores, do comércio ao agronegócio, do artesanal ao digital, elas ampliam negócios, criam oportunidades e movimentam a economia das comunidades.

Nesse movimento de crescimento do empreendedorismo feminino, o Sicredi também incentiva e fortalece negócios liderados por mulheres. O Relatório de Sustentabilidade de 2024 mostra que 35% da base de associados é composta por mulheres. Mais do que um dado percentual, isso representa milhares de empreendedoras que encontram na cooperativa apoio para iniciar, estruturar ou expandir suas empresas. Na prática, esse incentivo aparece tanto na capacitação quanto no acesso a produtos financeiros, como o crédito.

No quesito apoio financeiro, o Sicredi tem um compromisso firme com esse público. A instituição financeira cooperativa fechou 2025 com uma carteira de crédito de mais de R$ 17,5 bilhões direcionada a empresas lideradas por mulheres. O valor representa um crescimento de 12% em relação a 2024, quando a carteira somava mais de R$ 15,6 bilhões. Para sustentar esse avanço, o Sicredi tem intensificado o movimento de captações internacionais, somando R$ 3,3 bilhões captados nos últimos cinco anos – destes, R$ 1,13 bilhão captado somente em 2025. Entre as instituições parceiras, destacam-se o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA), com recursos destinados exclusivamente ao financiamento de negócios liderados por mulheres.Parte dessas operações ocorreu em cidades com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) abaixo da média nacional, mostrando que o impacto vai além do número de contratos e chega a regiões onde o acesso a recursos é decisivo para manter empregos e gerar novas oportunidades.

Quando o assunto é educação e formação, o curso Mulher Empreendedora, oferecido gratuitamente na plataforma Sicredi na Comunidade, busca fortalecer habilidades de gestão e dar mais segurança para quem está começando ou planeja crescer. Criado em 2023 e direcionado à formação e ao crescimento de pequenos negócios, o programa já contou com a participação de 1.600 mulheres na modalidade on-line e mais de 300 no formato presencial. Em 2024, a iniciativa foi reconhecida nacionalmente na categoria Educação e Empoderamento do Prêmio Diversidade em Prática.

Além disso, o Sicredi mantém o Comitê Mulher, que incentiva a participação feminina na gestão e na governança das cooperativas e na comunidade. A iniciativa contabiliza a participação de mais de 6.600 mulheres. Apenas em 2025, o programa envolveu 5.282 participantes ativas, resultando na eleição de 506 Coordenadoras de Núcleo e 85 Conselheiras dentro das cooperativas.

Pureza

Giovanna Lima é um exemplo de empreendedora atendida pela Sicredi Biomas. Ela, que é sócia-diretora do Grupo Ferlim, em Rio Branco (AC), seguiu os passos da bisavó, dona Maria Pureza, que, para sustentar os 18 filhos, começou a atuar como sacoleira, prosperando.

Ao dar continuidade ao legado da matriarca, Giovanna é uma das responsáveis por uma empresa que fabrica e distribui mais de 800 itens, entre eles o Café Vovó Pureza, o Café Ferlim, a Amazon Tintas e as Velas Farol.

“Temos uma equipe de 90 pessoas. O maior desafio de empreender é a obrigação de estar sempre em movimento. No Brasil, sempre se fala em crise e períodos de incertezas. No momento, estamos vivendo mudanças na legislação tributária. Temos que lidar com burocracias e mudanças de mercado”, detalhou a empreendedora.

Ela explica que o sucesso vem do apoio e da busca em atender os acreanos, oferecendo inovação e adaptando a cultura às necessidades locais.

“As pessoas são nossa maior força e oportunidade. Quando vamos lançar novos produtos, os desenvolvemos de acordo com as necessidades e interesses do nosso público. Esse é nosso maior segredo”, explicou a representante do Grupo Ferlim.

Fortalecer o empreendedorismo feminino

No cooperativismo, essas ferramentas se somam ao incentivo à autonomia e à participação das mulheres em espaços de liderança. Para o Sicredi, fortalecer o empreendedorismo feminino significa ampliar oportunidades e apoiar histórias que impactam diretamente as comunidades. Ao conceder crédito e outras soluções financeiras, além de proporcionar e incentivar a formação e o desenvolvimento de lideranças, a cooperativa busca criar condições para que mais mulheres iniciem e ampliem seus negócios, transformando não apenas suas vidas, mas toda a localidade onde vivem.

“No Sicredi, priorizamos uma abordagem humana e educativa. Entendemos que cada empreendedora tem uma trajetória única e, ao oferecermos as ferramentas certas e o suporte necessário, ajudamos a transformar a realidade econômica e a promover a equidade nas regiões onde atuamos”, destaca Stella Trabulsi Fraiha Franca, superintendente de Negócios PJ do Sicredi.

