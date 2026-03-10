10/03/2026
Coronel reformado da Polícia Militar do Acre morre aos 72 anos

Constantino Loriato teve falecimento comunicado oficialmente pela corporação nesta segunda-feira.

Polícia Militar do Acre lamenta morte do coronel reformado Constantino Loriato aos 72 anos.
Polícia Militar do Acre lamenta morte do coronel reformado Constantino Loriato aos 72 anos/ Foto: Reprodução

A Polícia Militar do Acre (PMAC) comunicou, com pesar, o falecimento do coronel reformado Constantino Loriato, aos 72 anos. A morte ocorreu nesta segunda-feira (9), em São Paulo.

Em nota oficial, a corporação manifestou solidariedade aos familiares e amigos do militar, destacando o momento de luto pela perda.

Polícia Militar do Acre lamenta morte do coronel reformado Constantino Loriato aos 72 anos.

Constantino Loriato aos 72 anos/ Foto: Reprodução

“A Polícia Militar do Acre comunica, com profundo pesar, o falecimento do Coronel PM Reformado, Constantino Loriato, aos 72 anos, ocorrido nesta segunda-feira, 09 de março, em São Paulo”, diz o comunicado.

A instituição também prestou condolências à família do oficial reformado. “Nos solidarizamos com familiares e amigos, e rogamos a Deus que conceda consolo e força neste momento de dor”, acrescenta a nota divulgada pela corporação.

