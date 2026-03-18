18/03/2026
ContilPop
Ex-BBB Pedro Espíndola aciona a Globo na Justiça e pede R$ 4,2 milhões
Bruna Marquezine chama atenção com look ousado no Golden Globes Gala
Mulher filma sexo do namorado com outros homens e viraliza na web
Rihanna e A$AP Rocky são vistos em Nova York após atentado a tiros em mansão
Em campanha do Boticário, Malu Borges elege o novo Lily Cashmere
Esposa de Marquito, atualiza estado de saúde do humorista e cita Ratinho
Kristin Cabot flagra chefe com ex em show do Coldplay
‘Parabéns, idiota’: Bilhete em carro mal estacionado viraliza em Maringá
Duda Beat e Allan Souza Lima confirmam namoro em evento no Rio de Janeiro
Sean Penn recebe estatueta de metal de guerra na Ucrânia após vencer o Oscar 2026

Criança rege banda da PM e emociona durante evento do Samu em Rio Branco

Momento marcou inauguração com autoridades e público

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Criança rege banda da PM
Criança rege banda da PM/Foto: Reprodução

Um momento de emoção marcou a inauguração do novo prédio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Rio Branco. Durante a solenidade, uma criança surpreendeu ao interagir com a Banda de Música da Polícia Militar e chegou a reger os músicos, arrancando aplausos do público.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

A apresentação fez parte da programação do evento, que contou com a presença de autoridades, incluindo o governador do estado. A banda realizou uma participação especial, levando música e integração ao ambiente institucional.

LEIA TAMBÉM: Família pede ajuda para mulher em situação de vulnerabilidade

O destaque ficou para o instante em que a criança recebeu a batuta do capitão responsável e conduziu a execução musical, em um gesto simbólico que encantou os presentes.

A cena repercutiu nas redes sociais e foi celebrada pela corporação, que destacou a importância de ações que aproximam a comunidade das instituições públicas, além de incentivar o interesse cultural desde a infância.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.