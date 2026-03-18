Criança rege banda da PM e emociona durante evento do Samu em Rio Branco

Um momento de emoção marcou a inauguração do novo prédio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Rio Branco. Durante a solenidade, uma criança surpreendeu ao interagir com a Banda de Música da Polícia Militar e chegou a reger os músicos, arrancando aplausos do público.

A apresentação fez parte da programação do evento, que contou com a presença de autoridades, incluindo o governador do estado. A banda realizou uma participação especial, levando música e integração ao ambiente institucional.

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O destaque ficou para o instante em que a criança recebeu a batuta do capitão responsável e conduziu a execução musical, em um gesto simbólico que encantou os presentes.

A cena repercutiu nas redes sociais e foi celebrada pela corporação, que destacou a importância de ações que aproximam a comunidade das instituições públicas, além de incentivar o interesse cultural desde a infância.