Cruzeiro do Sul entrega kits escolares e fardamentos a alunos dos rios Juruá e Valparaíso

O Prefeito Zequinha Lima entregou nesta sexta-feira, 20, kits de material escolar e fardamentos para os alunos da Regional Educacional Juruá Valparaíso, em Cruzeiro do Sul.O evento foi realizado na Escola de Ensino Fundamental Neuza Bernardino, localizada na Comunidade Simpatia, no rio Juruá. Foram distribuídos 476 kits escolares e 952 fardamentos para os alunos de 8 escolas que compõe a regional, sendo 3 no Juruá e 5 no Valparaíso.

A moradora da comunidade Simpatia e mãe de aluno Vera Araujo disse que esse momento representa uma grande alegria por não precisar mais comprar farda e material escolar.

“No ano passado a gente comprou as blusas e esse ano o prefeito está dando a farda e a gente fica muito grata por esse olhar pela zona rural”, disse ela.

O Coordenador Administrativo da Regional,Sanderson Oliveira,afirmou que os itens são importante para o desenvolvimento dos alunos.

“O material escolar é importante no processo de ensino aprendizagem de nossas crianças. É uma alegria a gente receber tudo isso”, agradeceu Sanderson.

O Prefeito Zequinha Lima destacou que mais de 12 mil kits e mais de 24 mil fardamentos serão distribuídos.

“Ontem realizamos a entrega no Mirim e hoje estamos iniciando aqui no Juruá e no Valparaíso, são mais de 12 mil kits e mais 24 mil fardamentos, nosso objetivo é contemplar todos os alunos da nossa rede municipal de ensino”,disse Zequinha.

O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, deputado estadual Nicolau Júnior, acompanha a agenda.