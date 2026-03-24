Cruzeiro do Sul leva atendimentos de saúde itinerantes ao Rio Liberdade

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e de Assistência Social e Cidadania, segue com a ação itinerante “Missão Cuidar, saúde em todo lugar” nas comunidades do Rio Liberdade. A iniciativa, iniciada no último domingo, 22, leva serviços essenciais de saúde e assistência social a moradores de áreas de difícil acesso, garantindo mais dignidade e acesso aos atendimentos básicos.

Durante a ação, estão sendo ofertados serviços como consultas médicas, atendimentos de enfermagem e odontológicos, além de testes rápidos, vacinação, distribuição de medicamentos e atualização cadastral do Bolsa Família/CadÚnico. Os atendimentos seguem até o dia 29 no Rio Liberdade.

A moradora e líder da comunidade Tristeza, Nadima Nunes de Lima, destacou a importância da ação para os moradores da região. “A gente fica muito feliz quando esses atendimentos chegam até aqui, porque temos muita dificuldade de ir até a cidade. Esse apoio faz toda a diferença para a nossa comunidade”, afirmou.

A ação segue um cronograma que percorre diversas comunidades ao longo do rio, assegurando que o atendimento chegue desde as áreas mais distantes até as regiões mais próximas da zona urbana.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Siqueira, reforçou que a ação faz parte de um programa contínuo da gestão. “O Saúde em Todo Lugar tem como objetivo levar atendimento completo de atenção básica às populações mais distantes. Além do Rio Liberdade, o programa seguirá para outras localidades ao longo do ano, garantindo assistência contínua”, explicou.

Próximos atendimentos serão no Rio Valparaíso:

•27 de março: Comunidade Três Bocas – Escola Luiz Ferreira

•28 de março: Comunidade Santa Luzia – Escola Santa Luzia

•29 e 30 de março: Comunidade Terra Firme – Escola Padre Egon