Cruzeiro do Sul leva projeto de educação preventiva da Defesa Civil às escolas

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Defesa Civil Municipal, está desenvolvendo o projeto “Defesa Civil na Escola”, uma iniciativa voltada à conscientização de crianças sobre prevenção de riscos e segurança no dia a dia.

Nesta segunda-feira , 23, a ação foi desenvolvida na Escola Municipal Maria da Conceição, onde alunos do 1º e 2º ano do ensino fundamental participaram de palestras educativas.

A equipe da Dedesa Civil abordou temas como “Prevenção de acidentes domésticos”, com foco no reconhecimento precoce de situações de risco e na adoção de comportamentos seguros em casos de emergência.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil Municipal, Júnior Damasceno, o projeto tem como objetivo capacitar crianças de 7 a 12 anos, especialmente aquelas que estudam em áreas consideradas de risco, para que possam identificar perigos e agir corretamente diante de situações adversas.

“É um trabalho educativo que busca preparar essas crianças para reconhecer situações de risco e saber como agir em momentos de emergência. A ideia é que cada aluno se torne um agente multiplicador dentro da própria família, contribuindo para uma cultura de prevenção”, destacou.

“Prevenir é sempre o melhor caminho, pois evita não só prejuízos econômicos, mas também impactos sociais causados por acidentes e desastres”, afirmou.