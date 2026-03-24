24/03/2026
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Cruzeiro do Sul promove ações educativas nas escolas pelo Dia Mundial da Água

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Em alusão ao Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, realiza uma série de ações voltadas à educação ambiental em escolas da rede municipal. As atividades aconteceram na segunda-feira, 23, e nesta terça-feira, 24, com o objetivo de conscientizar crianças e adolescentes sobre a importância da preservação dos recursos hídricos.

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De acordo com a secretária da pasta, Edna Fonseca, a iniciativa integra uma programação especial dedicada à Semana da Água, considerada um período estratégico para fortalecer o debate sobre o uso sustentável desse recurso essencial à vida.“Em alusão ao Dia Mundial da Água, a secretaria vem promovendo ações de educação ambiental nas instituições de ensino do município. O objetivo é fortalecer a conscientização sobre a preservação dos recursos hídricos desde a infância”, destacou a secretária.

Na segunda-feira, 23, as atividades foram realizadas na Escola Municipal 21 de Abril, localizada nas proximidades do Rio Juruá, um dos principais recursos naturais da região. A escolha da unidade, segundo a secretária, reforça a importância de aproximar os estudantes da realidade ambiental em que estão inseridos. Durante as ações, foram abordados temas como o ciclo da água, sua importância para a manutenção da vida e os impactos causados pelo uso inadequado e pela poluição. As atividades foram conduzidas de forma dinâmica e participativa, buscando estimular a reflexão dos alunos sobre a preservação ambiental.

Já nesta terça-feira, 24, a programação teve continuidade na Escola Professor Marli Sampaio de Abreu, localizada no ramal da Buritirana. A proposta segue a mesma abordagem, levando informação e conscientização para os estudantes de diferentes localidades do município.

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