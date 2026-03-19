19/03/2026
ContilPop
Juju do Pix mostra resultado de cirurgia de silicone nos seios após realizar sonho
Macaco Punch troca pelúcia por namorada no zoológico de Ichikawa, Japão
Wagner Moura e Lázaro Ramos nos bastidores do Oscar 2026 após indicação histórica
Zé Felipe anuncia projeto de festas exclusivas “Uma por Ano” após ficar solteiro
Cantora Marvvila se recupera após cirurgia para retirada de tumor benigno
Márcio Poncio e Simone Poncio confirmam nova gravidez da família
Sabina Simonato chora ao vivo no Bom Dia São Paulo após notícia da morte de Fernanda Santos
Shonda Rhimes confirma interesse em spin-off focado em Violet Bridgerton
Ivete Sangalo presta homenagem à amiga Preta Gil nas redes sociais
Tommy Shelby retorna em cena icônica do novo filme Peaky Blinders: O Homem Imortal

Cruzeiro do Sul realiza formação em letramento racial para servidores e sociedade

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Cruzeiro do Sul realiza formação em letramento racial para servidores e sociedade

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento Municipal de Promoção e Igualdade Racial, realizou na terça-feira, 17 e quarta-feira, 18, a Formação em Letramento Racial, que contou com mais de 250 participantes da sociedade civil e servidores públicos.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

O evento foi realizado no Centro Educativo Adílis Nogueira Maciel (CEANOM) juntamente com Conselho Nacional de Igualdade Racial e a Divisão de Políticas Públicas e Direitos Humanos do Estado do Acre.

O objetivo da formação de Letramento Racial foi capacitar gestores, professores, servidores das secretárias e conselhos municipais, além da sociedade civil com foco no combate ao racismo e qualquer tipo de violência racial nas escolas.

O evento contou com a participação de secretários, servidores e como palestrantes, Nilceia Santos, Chefe de Divisão de Políticas Públicas e Diretos Humanos do Estado do Acre, Gorete da Silva Pinto, Presidente Estadual do Conselho de Igualdade Racial e Nuno Coelho Conselheiro Nacional de Igualdade racial.

O Secretário da Casa Civil, Ney Willians, representou a gestão municipal. Ele falou da importância de unir forças no desenvolvimento de políticas públicas contra o preconceito racial e enalteceu a implantação do Departamento Municipal de Igualdade Racial.

“Essa formação é o primeiro passo para que as escolas possam adotar dentro da sua grade curricular, metas que favoreçam a igualdade racial no sentido de diminuir os preconceitos existentes em relação à questão racial. A gestão do prefeito Zequinha entende que fazendo essas formações em parcerias com os diversos órgãos e a sociedade como um todo, nós estaremos contribuindo para diminuir os preconceitos na sociedade de Cruzeiro do Sul. O Prefeito fez questão de criar na sua gestão esse Departamento Municipal de Igualdade Racial justamente para fortalecer o combate ao preconceito na nossa sociedade”, disse Ney.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.