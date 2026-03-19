Cruzeiro do Sul realiza formação em letramento racial para servidores e sociedade

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento Municipal de Promoção e Igualdade Racial, realizou na terça-feira, 17 e quarta-feira, 18, a Formação em Letramento Racial, que contou com mais de 250 participantes da sociedade civil e servidores públicos.

O evento foi realizado no Centro Educativo Adílis Nogueira Maciel (CEANOM) juntamente com Conselho Nacional de Igualdade Racial e a Divisão de Políticas Públicas e Direitos Humanos do Estado do Acre.

O objetivo da formação de Letramento Racial foi capacitar gestores, professores, servidores das secretárias e conselhos municipais, além da sociedade civil com foco no combate ao racismo e qualquer tipo de violência racial nas escolas.

O evento contou com a participação de secretários, servidores e como palestrantes, Nilceia Santos, Chefe de Divisão de Políticas Públicas e Diretos Humanos do Estado do Acre, Gorete da Silva Pinto, Presidente Estadual do Conselho de Igualdade Racial e Nuno Coelho Conselheiro Nacional de Igualdade racial.

O Secretário da Casa Civil, Ney Willians, representou a gestão municipal. Ele falou da importância de unir forças no desenvolvimento de políticas públicas contra o preconceito racial e enalteceu a implantação do Departamento Municipal de Igualdade Racial.

“Essa formação é o primeiro passo para que as escolas possam adotar dentro da sua grade curricular, metas que favoreçam a igualdade racial no sentido de diminuir os preconceitos existentes em relação à questão racial. A gestão do prefeito Zequinha entende que fazendo essas formações em parcerias com os diversos órgãos e a sociedade como um todo, nós estaremos contribuindo para diminuir os preconceitos na sociedade de Cruzeiro do Sul. O Prefeito fez questão de criar na sua gestão esse Departamento Municipal de Igualdade Racial justamente para fortalecer o combate ao preconceito na nossa sociedade”, disse Ney.