16/03/2026
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Curto-circuito em poste provoca susto em moradores no interior do Acre

Imagens enviadas à redação mostram o momento em que o poste apresenta faíscas

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Até o momento, também não foi possível confirmar o que teria provocado o curto-circuito
Até o momento, também não foi possível confirmar o que teria provocado o curto-circuito | Foto: Reprodução

Moradores do bairro Eugênio Areal, em Sena Madureira, passaram por momentos de apreensão na noite deste domingo (15) após um curto-circuito registrado em um poste da rede elétrica da localidade.

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Imagens enviadas à redação mostram o momento em que o poste apresenta faíscas e descargas elétricas, chamando a atenção de quem estava nas proximidades. O incidente gerou preocupação entre os moradores, que temeram que a situação pudesse evoluir para algo mais grave, como um incêndio.

Apesar do susto, não há informações de pessoas feridas ou de danos materiais provocados pelo problema. Até o momento, também não foi possível confirmar o que teria provocado o curto-circuito na rede elétrica.

Casos como esse costumam ocorrer por diversos fatores, entre eles desgaste de equipamentos, sobrecarga na rede ou até interferência de galhos de árvores na fiação elétrica. A recomendação em situações semelhantes é que a população evite se aproximar do local e comunique imediatamente a concessionária responsável para que as medidas necessárias sejam tomadas com segurança.

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