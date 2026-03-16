Curto-circuito em poste provoca susto em moradores no interior do Acre

Moradores do bairro Eugênio Areal, em Sena Madureira, passaram por momentos de apreensão na noite deste domingo (15) após um curto-circuito registrado em um poste da rede elétrica da localidade.

Imagens enviadas à redação mostram o momento em que o poste apresenta faíscas e descargas elétricas, chamando a atenção de quem estava nas proximidades. O incidente gerou preocupação entre os moradores, que temeram que a situação pudesse evoluir para algo mais grave, como um incêndio.

Apesar do susto, não há informações de pessoas feridas ou de danos materiais provocados pelo problema. Até o momento, também não foi possível confirmar o que teria provocado o curto-circuito na rede elétrica.

Casos como esse costumam ocorrer por diversos fatores, entre eles desgaste de equipamentos, sobrecarga na rede ou até interferência de galhos de árvores na fiação elétrica. A recomendação em situações semelhantes é que a população evite se aproximar do local e comunique imediatamente a concessionária responsável para que as medidas necessárias sejam tomadas com segurança.