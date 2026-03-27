27/03/2026
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Da Transacreana ao SOE, Gleiciane relata superação no Fala Operacional Podcast

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Da Transacreana ao SOE, Gleiciane relata superação no Fala Operacional Podcast
Nesta quinta-feira (26/03), o apresentador do Fala Operacional Podcast, Kiuly Daniel, recebeu a policial penal Gleiciane em mais um episódio marcado por uma história de superação, disciplina e força de vontade.

Durante a entrevista, Gleiciane relembrou sua infância e adolescência vividas na zona rural de Rio Branco, mais precisamente na região da Transacreana. Ela contou sobre as dificuldades enfrentadas desde cedo, quando precisava percorrer cerca de 12 quilômetros para estudar e, ao retornar, ainda ajudava o pai no trabalho no roçado — uma rotina que exigia esforço, determinação e resiliência.

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Aos 12 anos, mudou-se para a cidade em busca de melhores oportunidades, onde deu continuidade aos estudos. Pouco tempo depois, conquistou a aprovação no concurso da Polícia Penal, iniciando uma trajetória de destaque na segurança pública. Antes de ingressar definitivamente no sistema prisional, foi convocada para atuar no sistema socioeducativo, onde permaneceu até 2017, ano em que retornou ao sistema penitenciário.

Atualmente, Gleiciane é integrante do Serviço de Operações e Escolta (SOE) da Polícia Penal do Acre e também possui formação no Curso de Ações Penitenciárias (CAP) da Polícia Penal Federal, realizado em Rondônia — uma qualificação que reforça ainda mais sua capacidade técnica e operacional.

A participação da policial penal integra uma programação especial do Fala Operacional Podcast, que dedicou todo o mês de março às mulheres que atuam na segurança pública do Estado do Acre, valorizando histórias reais de coragem, superação e compromisso com a sociedade.

Gostou da história dessa mulher guerreira? Acesse o link abaixo e confira o episódio completo:

https://www.youtube.com/live/JTxmyL_gLUY?si=eXLyX5h9dtxLm5La

Fala Operacional Podcast vai ao ar todas às quintas-feiras, às 19h, no canal oficial no YouTube.

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Fala Operacional Podcast — dando voz a quem vive a realidade da segurança pública e da sociedade acreana.

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