De executivo a trader: a virada estratégica de Mauro Botto no day trade

Conteúdo XP A trajetória de Mauro Botto no mercado financeiro não começou no pregão, mas dentro de grandes empresas, em uma carreira executiva consolidada. Antes de viver exclusivamente de trade, ele construiu uma base marcada por disciplina, lógica e responsabilidade financeira. Essa combinação, mais tarde, seria determinante para sua virada profissional.

Convidado do episódio 10 da 4ª temporada do programa Mapa Mental, no canal GainCast Botto revisitou suas origens, explicou o momento de ruptura com a vida corporativa e detalhou como estruturou uma transição calculada — sem improviso, sem romantização e, sobretudo, sem vitimismo.

Raízes e disciplinaA história de Botto começa muito antes do mercado financeiro. Filho de mãe italiana e pai descendente de árabes, ele cresceu em São Paulo sob forte influência cultural e familiar. Ao explicar suas origens, ele destaca a marca da escassez e da resiliência que atravessou gerações por conta da guerra. “Eu falo que eu sou fruto da guerra, né?”, afirma.

Viva do lucro de grandes empresas

Além disso, o ambiente familiar reforçou uma mentalidade conservadora em relação ao dinheiro. Enquanto muitos jovens aprendem a consumir primeiro e poupar depois, Botto internalizou o oposto desde cedo. Essa construção moldou sua postura adulta diante de risco e capital. “Eu sempre fui muito centrado, principalmente com relação a dinheiro”, observa.

Por consequência, essa disciplina não era apenas financeira, mas também comportamental. Ele aprendeu a fazer o que precisava ser feito, mesmo quando não era confortável.

Ao relembrar o período em que estudava engenharia à noite e trabalhava durante o dia, deixa claro que esforço não era opcional. “Para eu chegar onde você quer chegar, você precisa fazer alguma coisa diferente do que a maioria faz”, conclui.

Apesar da formação em engenharia e da carreira executiva ascendente, o mercado financeiro demorou a entrar em sua vida. Inicialmente, ele investia de forma conservadora, sem grande apetite a risco. No entanto, tudo mudou quando decidiu testar o day trade em contratos futuros.

O começo foi enganoso. Seus 11 primeiros trades consecutivos foram positivos, o que naturalmente elevou sua confiança. Entretanto, o 12º trouxe uma reversão brusca e dolorosa. A partir dali, ele percebeu que não entendia verdadeiramente o que estava fazendo. “Opa, pera aí, isso aqui é mais perigoso do que parece”, alerta.

Mais do que a perda financeira, o que o marcou foi a reação emocional. Ao tentar recuperar imediatamente o prejuízo, identificou um padrão comportamental que não reconhecia em si mesmo. “Qual foi a minha decisão no 13º? recuperar”, relata.

Assim, aquele momento funcionou como divisor de águas. Em vez de abandonar o mercado ou buscar atalhos, decidiu aprofundar estudo, estatística e gestão. “Então como qualquer coisa na vida, eu vou me aprofundar”, afirma.

Decisão sem vitimismoEnquanto avançava tecnicamente no mercado, Botto enfrentava outro desafio: o desgaste crescente na carreira corporativa. A pressão por resultados, as viagens constantes e o ritmo intenso começaram a perder sentido pessoal.

Ainda assim, ele não tomou uma decisão impulsiva. Pelo contrário, construiu uma base antes de qualquer ruptura. Segundo ele, não existe fórmula mágica para transição de carreira. “Não existe uma fórmula mágica. Cada um tem um momento de vida”, explica.

Além disso, sua filosofia sempre foi rejeitar o papel de vítima. Em vez de culpar ambiente, mercado ou circunstâncias, ele defende responsabilidade individual. “Vítimas não prosperam”, afirma.

Portanto, a saída da CLT não foi um salto no escuro. Foi um movimento estratégico, apoiado em preparação prévia, controle financeiro e validação operacional. “Se não for agora, não sei quando vai ser”, relembra.

Transição calculadaQuando finalmente deixou a empresa, Botto já havia estruturado relacionamento no mercado, aprofundado sua técnica e validado sua capacidade operacional. Ainda assim, a insegurança existia — como em qualquer decisão relevante.

No entanto, diferentemente de narrativas romantizadas, ele reforça que a consistência é construída diariamente. Não há linha de chegada definitiva no trading.

Além disso, ele enfatiza que sucesso no mercado exige entrega contínua. Não basta desejar resultados; é preciso mergulhar no processo. “Não adianta, você não vai ser um profissional de sucesso, seja trader, seja médico, se você não se aprofunda”, conclui.

Assim, sua virada de executivo a trader não foi motivada por euforia, mas por método. Disciplina, gestão e estudo sustentaram cada etapa. E, justamente por isso, sua trajetória dialoga com milhares de profissionais que desejam mudar de rota — desde que estejam dispostos a fazer diferente da maioria.

