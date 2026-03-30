De vilarejo histórico a polo do Baixo Acre: Plácido de Castro completa 49 anos

Quase cinco décadas após sua emancipação política, Plácido de Castro passa de um pequeno vilarejo histórico a um polo estratégico do Baixo Acre. Com títulos de propriedade entregues a famílias, mutirões de saúde, investimentos em agricultura familiar e melhorias em estradas, a cidade celebra 49 anos mostrando que desenvolvimento e qualidade de vida caminham lado a lado.

Fundado em 1977 e batizado em homenagem a José Plácido de Castro, líder da Revolução Acreana, o município carrega consigo um legado de coragem e determinação. Hoje, esse espírito se reflete nos investimentos que fortalecem a economia, promovem cidadania e melhoram a vida da população.

Um dos marcos recentes é a regularização fundiária, com a entrega de 400 títulos de propriedade urbana, rural e de entidades religiosas. Para os beneficiados, o momento tem significado histórico. José Antônio Passamani, que recebeu o título da sua propriedade, afirma:

“A partir do momento em que temos a documentação em mãos, somos oficialmente donos da terra que ocupamos”.

Durante a cerimônia de entrega dos títulos, realizada em setembro de 2025, o governador do Acre, Gladson Camelí, destacou a importância da iniciativa.“O direito constitucional à propriedade privada é a base de um país democrático. A partir do momento que têm a posse de um terreno, de uma colocação ou de uma casa, nossos cidadãos mudam de patamar na escala social”.

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No setor produtivo, Plácido de Castro também avançou. A entrega de dois tratores e uma plantadeira à Secretaria de Agricultura vai aumentar a eficiência do preparo do solo e do plantio, beneficiando diretamente os pequenos produtores rurais da região. O investimento busca garantir produtividade, sustentabilidade e geração de renda em meio aos desafios climáticos.

Na saúde, o programa Opera Acre realizou um mutirão com 30 cirurgias ginecológicas no Hospital Dr. Manoel Marinho Monte, evitando deslocamentos até a capital e garantindo atendimento rápido e especializado

A infraestrutura também teve destaque. O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre) executou manutenção na rodovia AC-475, que liga Plácido de Castro a Acrelândia. A melhoria da malha viária facilita o escoamento da produção, fortalece o comércio local e garante mais segurança para motoristas e moradores.