30/03/2026
ContilPop
Justiça remarca julgamento de Oruam que continua foragido por tentativa de homicídio
Polícia se pronuncia após ex BBB Pedro se envolver em pancadaria
Como Bruna Marquezine e Shawn Mendes bancam romance entre Brasil e EUA
Gravações de Tomb Raider param após Sophie Turner revelar problemas de saúde
Entre Rio e Los Angeles Bruna Marquezine e Shawn Mendes mantêm rotina
Ludmilla chama atenção nas redes com aparência diferente e web questiona rosto
Nora de Zezé Di Camargo revela detalhes da decoração do quarto de Florença
Após revelar perda gestacional influenciadora recebe mensagens de carinho de artistas
Alberto Cowboy revela que Jordana Marciele e Chaiany são suas favoritas no reality
Termo inesperado de Murilo Benício sobre Grazi Massafera encerra boatos de romance

De vilarejo histórico a polo do Baixo Acre: Plácido de Castro completa 49 anos

Município celebra aniversário com avanços em infraestrutura, saúde, produção rural e cidadania

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Plácido de Castro. —Foto: Alefson Domingos/Secom

Quase cinco décadas após sua emancipação política, Plácido de Castro passa de um pequeno vilarejo histórico a um polo estratégico do Baixo Acre. Com títulos de propriedade entregues a famílias, mutirões de saúde, investimentos em agricultura familiar e melhorias em estradas, a cidade celebra 49 anos mostrando que desenvolvimento e qualidade de vida caminham lado a lado.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Fundado em 1977 e batizado em homenagem a José Plácido de Castro, líder da Revolução Acreana, o município carrega consigo um legado de coragem e determinação. Hoje, esse espírito se reflete nos investimentos que fortalecem a economia, promovem cidadania e melhoram a vida da população.

Um dos marcos recentes é a regularização fundiária, com a entrega de 400 títulos de propriedade urbana, rural e de entidades religiosas. Para os beneficiados, o momento tem significado histórico. José Antônio Passamani, que recebeu o título da sua propriedade, afirma:

“A partir do momento em que temos a documentação em mãos, somos oficialmente donos da terra que ocupamos”.

Durante a cerimônia de entrega dos títulos, realizada em setembro de 2025, o governador do Acre, Gladson Camelí, destacou a importância da iniciativa.“O direito constitucional à propriedade privada é a base de um país democrático. A partir do momento que têm a posse de um terreno, de uma colocação ou de uma casa, nossos cidadãos mudam de patamar na escala social”.

LEIA TAMBÉM: Governo inaugura espaço de atendimento psicológico em escola de Plácido de Castro

No setor produtivo, Plácido de Castro também avançou. A entrega de dois tratores e uma plantadeira à Secretaria de Agricultura vai aumentar a eficiência do preparo do solo e do plantio, beneficiando diretamente os pequenos produtores rurais da região. O investimento busca garantir produtividade, sustentabilidade e geração de renda em meio aos desafios climáticos.

Na saúde, o programa Opera Acre realizou um mutirão com 30 cirurgias ginecológicas no Hospital Dr. Manoel Marinho Monte, evitando deslocamentos até a capital e garantindo atendimento rápido e especializado

A infraestrutura também teve destaque. O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre) executou manutenção na rodovia AC-475, que liga Plácido de Castro a Acrelândia. A melhoria da malha viária facilita o escoamento da produção, fortalece o comércio local e garante mais segurança para motoristas e moradores.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.