20/03/2026
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Defesa Civil do Acre firma contrato de R$ 200 mil para passagens e viagens oficiais

Serviço inclui emissão de bilhetes e seguro viagem

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Defesa Civil do Acre firma contrato de R$ 200 mil
Defesa Civil do Acre firma contrato de R$ 200 mil/Foto: Reprodução

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Acre firmou contrato no valor estimado de R$ 200 mil para a prestação de serviços de agenciamento de viagens oficiais. A informação consta no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 20.

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O contrato prevê a reserva, emissão, remarcação e entrega de passagens aéreas e terrestres, tanto nacionais quanto internacionais, além da contratação de seguro viagem e pagamento de taxas de bagagem .

Conforme o extrato publicado, os serviços serão utilizados para atender às demandas institucionais do órgão, especialmente em deslocamentos necessários para ações administrativas e operacionais.

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Nesse cenário, a empresa contratada ficará responsável por intermediar todo o processo logístico das viagens, garantindo suporte completo desde a emissão dos bilhetes até eventuais alterações de itinerário.

O contrato terá vigência de 12 meses, contados a partir da data de assinatura, e os recursos utilizados são provenientes do orçamento próprio do Estado.

A medida integra a estrutura de apoio às atividades da Defesa Civil, que atua em situações de emergência, planejamento e resposta a desastres em todo o território acreano.

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