Delegado é condenado a mais de dois anos por perseguir ex-namorada no Acre; entenda

Mais de dois anos após o fim do relacionamento, o delegado de Polícia Civil Luis Tonini foi condenado a 2 anos e alguns meses de prisão por stalking (perseguição reiterada) e violência doméstica contra a ex-namorada, em casos ocorridos em 2023, em Epitaciolândia.

A decisão foi proferida pela Vara Única Criminal da Comarca de Epitaciolândia em 3 de março, e cabe recurso. A pena deve ser cumprida em regime aberto, e o delegado terá que pagar R$ 20 mil de indenização à vítima.

Segundo a sentença, entre agosto e outubro de 2023, Tonini perseguiu a ex-namorada por diversos meios: enviou mensagens a terceiros para obter informações sobre sua rotina e aparência, utilizou advogada para enviar recados pessoais, monitorou deslocamentos e manteve vigilância constante, mesmo após a decretação de medidas protetivas.

A vítima, que também é agente de polícia, relatou ter sofrido danos psicológicos, como transtorno de estresse pós-traumático, necessidade de medicação, afastamento do trabalho e mudança de residência. “Ela se sentiu ameaçada e abalada psicologicamente, sem conseguir comer ou dormir direito e com receio de ir aos lugares que costumava frequentar”, descreve parte da decisão.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que a condenação é resultado de investigação conduzida pela corregedoria, que reuniu provas e encaminhou o caso ao Judiciário. Tonini, que está afastado das funções há mais de dois anos por questões de saúde, negou as acusações e não comentou a sentença.

A prática de stalking, criminalizada no Brasil desde 2021, consiste em comportamentos repetitivos que restringem a liberdade da vítima e podem incluir mensagens insistentes, comentários invasivos nas redes sociais, criação de perfis falsos ou aparecimento constante nos mesmos lugares. A pena prevista pode chegar a três anos de prisão, além de multa.

Com informações G1