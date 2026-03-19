19/03/2026
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Denúncia anônima leva à prisão de suspeito por tráfico e posse de arma adulterada

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Denúncia anônima leva à prisão de suspeito por tráfico e posse de arma adulterada
Durante a abordagem, os policiais apreenderam 16 porções de cocaína | Foto: Ascom

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma adulterada por policiais do 9º Grupamento de Polícia Militar (GPM) na tarde desta quinta-feira (18), no município de Guajará, no Amazonas.

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A ação ocorreu por volta das 13h30, na rua da Prefeitura, no bairro Igarapé Grande, após uma denúncia anônima feita por meio da Linha Direta. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir a pé, mas foi rapidamente alcançado pelos militares.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam 16 porções de cocaína, oito porções de maconha, uma balança de precisão, dois aparelhos celulares e R$ 32 em dinheiro.

Segundo a polícia, o próprio suspeito confessou que escondia uma arma em sua posse. No local, foi encontrado um rifle de pressão calibre 5.5 com o cano adulterado para calibre .22, caracterizando irregularidade.

Todo o material apreendido foi encaminhado ao 69º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o homem recebeu voz de prisão e ficou à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis.

O comandante do 9º GPM, capitão Silva Farias, destacou a importância da colaboração da população. “A denúncia foi fundamental para o sucesso da ação. Seguimos vigilantes no combate ao crime na região do Juruá”, afirmou.

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