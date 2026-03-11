11/03/2026
Denúncia de maus-tratos contra adolescente mobiliza PM e Conselho Tutelar no interior do Acre

No local, os profissionais realizaram os procedimentos necessários e prestaram atendimento ao adolescente

Denúncia de maus-tratos contra adolescente mobiliza PM e Conselho Tutelar no interior do Acre
. A atuação conjunta teve como objetivo assegurar a proteção do menor e verificar as circunstâncias da denúncia apresentada | Foto: Reprodução

Uma denúncia envolvendo um possível caso de maus-tratos contra um adolescente de 13 anos mobilizou equipes da Polícia Militar e do Conselho Tutelar em Sena Madureira, no interior do Acre. A ocorrência foi registrada na terça-feira (10).

De acordo com informações repassadas, o Conselho Tutelar solicitou apoio da Polícia Militar para realizar o atendimento da situação. Uma guarnição do 8º Batalhão foi deslocada até o local para acompanhar a ação e garantir a segurança durante a verificação da denúncia.

No local, os profissionais realizaram os procedimentos necessários e prestaram atendimento ao adolescente. A atuação conjunta teve como objetivo assegurar a proteção do menor e verificar as circunstâncias da denúncia apresentada.

Após o atendimento, um boletim informativo foi elaborado com os detalhes da ocorrência. O documento foi encaminhado à Polícia Civil, que deverá conduzir a investigação para esclarecer os fatos e adotar as medidas cabíveis.

