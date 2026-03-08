08/03/2026
Deputado Guto Zacarias é confrontado por manifestantes durante protestos

Parlamentar publicou vídeos do momento em que foi cercado por feministas durante protesto em São Paulo

Deputado Guto Zacarias é confrontado por manifestantes durante ato na Avenida Paulista
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram discussão/ Foto: Instagram

O deputado estadual Guto Zacarias publicou neste domingo (8), nas redes sociais, vídeos em que aparece sendo confrontado por manifestantes durante um protesto realizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Nas imagens divulgadas pelo próprio parlamentar, ele aparece discutindo com participantes do ato, que o cercam enquanto contestam sua presença no local e também suas posições políticas.

Deputado Guto Zacarias é confrontado por manifestantes durante ato na Avenida Paulista

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram discussão/ Foto: Instagram

O episódio ocorreu durante uma manifestação organizada por grupos feministas na capital paulista. Durante o registro, é possível ver e ouvir manifestantes questionando o deputado, enquanto ele responde às críticas.

A gravação rapidamente ganhou repercussão nas plataformas digitais, com usuários comentando e compartilhando o conteúdo.

Deputado Guto Zacarias é confrontado por manifestantes durante ato na Avenida Paulista

Imagens dividiram opiniões entre internautas/ Foto: Instagram

A situação acabou dividindo opiniões entre internautas, com parte do público defendendo o direito de manifestação e outra parte criticando o confronto entre o parlamentar e os participantes do ato.

