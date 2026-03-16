Deputado publica vídeo de Bolsonaro no hospital, mas imagens são de internação em 2023

Um vídeo que mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro em um hospital voltou a circular nas redes sociais nesta segunda-feira (16). A gravação foi publicada por um deputado federal, mas as imagens não são atuais. O registro foi feito em 2023, durante um período em que o ex-presidente também estava internado.

A publicação acabou gerando confusão entre internautas, já que Bolsonaro enfrenta novamente problemas de saúde e está hospitalizado, o que levou parte do público a acreditar que o vídeo teria sido gravado recentemente.

Após a repercussão, foi esclarecido que as imagens são de uma internação anterior e não têm relação direta com o momento atual do ex-presidente.

O vídeo mostra Bolsonaro em um leito hospitalar conversando e aparentemente em recuperação. O conteúdo foi repostado nas redes e rapidamente passou a ser compartilhado por usuários que discutiam o estado de saúde do ex-presidente.

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Nos comentários da publicação, alguns internautas demonstraram preocupação e outros questionaram a veracidade das imagens.

A circulação de vídeos antigos em momentos de grande repercussão política tem sido comum nas redes sociais, o que muitas vezes provoca interpretações equivocadas sobre fatos atuais.

Até o momento, não houve confirmação de que o vídeo tenha sido publicado com a intenção de desinformar, mas o caso chamou atenção para a importância de verificar a data e o contexto de conteúdos compartilhados na internet.

Metrópoles