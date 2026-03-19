19/03/2026
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Deracre intensifica obras finais para entrega da Rua Pedro Alexandrino em Feijó

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Após asfaltamento, Rua Pedro Alexandrino recebe obras de calçadas e sinalização em Feijó. Foto: Ascom/Deracre

Com obras em ritmo acelerado e previsão de entrega para o dia 28, o governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), executa a construção de calçadas e a implantação de sinalização viária na Rua Pedro Alexandrino, uma das principais vias urbanas de Feijó.

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A obra recebe investimento de R$ 2,4 milhões, com recursos próprios do Estado e também de emenda parlamentar federal. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou a importância da obra para o município.

“Estamos trabalhando para garantir mais segurança e organização nas vias urbanas, melhorando o dia a dia da população que utiliza esses espaços”, afirmou.

Os serviços em andamento incluem a construção de calçadas e a implantação de sinalização, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança para pedestres e motoristas. A intervenção faz parte do conjunto de obras de infraestrutura urbana executadas pelo governo do Acre em Feijó, voltadas à melhoria da mobilidade e da qualidade de vida da população.

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