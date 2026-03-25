Deracre reúne autoridades e vereadores de Epitaciolândia para tratar demandas municipais

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), recebeu prefeitos, deputada federal e lideranças municipais para tratar da formalização de convênio em Marechal Thaumaturgo, assinatura de termo de cooperação para operação de balsa em Xapuri, alinhamento da Operação Verão 2026 no Bujari e em Epitaciolândia, além de solicitação de intervenção no Ramal Nabor Júnior, em Capixaba.

Cumprindo determinação do governador Gladson Camelí e da vice-governadora Mailza Assis, a presidente do Deracre, Sula Ximenes, recebeu as autoridades na sede do órgão, nesta quarta-feira, 25.

Na agenda, o prefeito de Marechal Thaumaturgo, Valdélio Furtado, tratou da formalização de convênio para fortalecer as ações de infraestrutura no município. “Esse convênio é fundamental para fortalecer nossa capacidade de atuação e garantir melhorias que a população precisa, principalmente no acesso às comunidades”, afirmou.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, reforçou o apoio. “Estamos ampliando as parcerias para garantir que os municípios avancem com infraestrutura e cheguem onde a população mais precisa”, disse.

O prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia, participou da assinatura do termo de cooperação para a operação da balsa, além da entrega de uma praça revitalizada.

“A cooperação e a entrega da praça representam mais mobilidade e qualidade de vida para nossa população”, destacou.

Sula Ximenes ressaltou a atuação conjunta.

“Essa parceria garante o funcionamento da balsa e contribui para melhorar a mobilidade e os espaços públicos no município”, afirmou.

A deputada federal Socorro Neri apresentou a solicitação de intervenção no Ramal Nabor Júnior, em Capixaba. “A melhoria do ramal é essencial para os moradores e produtores da região”, pontuou.

A presidente do Deracre destacou o compromisso com a zona rural. “Nosso foco é garantir acesso durante todo o ano e fortalecer quem vive e produz nos ramais”, afirmou.

O prefeito do Bujari, João Edvaldo Padeiro, buscou informações sobre a programação da Operação Verão 2026 no município.

“Queremos alinhar as ações para melhorar o acesso, principalmente nas áreas rurais”, disse.

Sula Ximenes explicou o planejamento. “A Operação Verão 2026 é organizada para atender os municípios com estratégia, garantindo manutenção de ramais e melhores condições de trafegabilidade”, destacou.

Além disso, representando Epitaciolândia, participaram da agenda os vereadores Rosimar Menezes de Castro (Republicanos), Girlene Freitas Teixeira (PP), Altamiro Ferreira Bispo (PDT) e Jezo Batista Pereira (PL), além do secretário municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Amarildo dos Santos Ribeiro, e representantes de ramais, que apresentaram demandas voltadas à melhoria da trafegabilidade nas comunidades rurais.

A presidente do Deracre reforçou o diálogo com as lideranças locais. “Estamos ouvindo quem está na ponta para planejar ações que garantam acesso, mobilidade e mais qualidade de vida para a população”, afirmou.