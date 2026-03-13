13/03/2026
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Detento é condenado a mais de 25 anos por matar colega de cela em presídio de Rio Branco

Vítima foi morta por enforcamento com corda improvisada

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Vítima foi morta por asfixia mecânica após ser enforcada com uma “teresa” — Foto: reprodução

Um detento foi condenado a 25 anos, seis meses e cinco dias de prisão em regime fechado pelo assassinato de um colega de cela dentro de um presídio de Rio Branco. O crime aconteceu em dezembro de 2021 na Unidade de Recuperação Social Dr. Francisco d’Oliveira Conde, uma das principais unidades do sistema prisional acreano.

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A sentença foi proferida pelo juiz Fábio Alexandre Farias, da 1ª Vara do Tribunal do Júri da capital. O réu, Brendo Vieira dos Santos, foi considerado culpado pelo Conselho de Sentença pelo crime de homicídio triplamente qualificado contra o detento Raimundo Morais da Silva.

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De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado do Acre, a vítima foi morta por asfixia mecânica após ser enforcada com uma “teresa”, espécie de corda improvisada feita com pedaços de lençóis. O crime ocorreu na noite de 5 de dezembro de 2021, na cela 25 do pavilhão H da unidade prisional.

As investigações apontaram que o assassinato teria sido motivado por um desentendimento ocorrido horas antes entre os dois detentos. Conforme o processo, a vítima já dormia quando foi atacada dentro da cela.

A denúncia também citava a participação do preso Wellington Rodrigues de Souza, que teria auxiliado na ação. No entanto, durante o julgamento, os jurados entenderam que não havia provas suficientes para comprovar a participação dele no homicídio, resultando em sua absolvição no caso.

 

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