Polícia identifica trabalhadores executados a tiros no bairro Cidade do Povo; saiba mais

Os jovens trabalhavam em uma cerâmica e estavam realizando a entrega de tijolos em uma obra
Os jovens trabalhavam em uma cerâmica e estavam realizando a entrega de tijolos em uma obra | Foto: ContilNet

A Polícia Civil investiga o assassinato de dois trabalhadores ocorrido na noite da última quinta-feira (12), no bairro Cidade do Povo. As vítimas foram identificadas como Gustavo Gabriel Bezerra Soster, de 17 anos, e Daniel Dourado de Souza, de 22.

Os jovens trabalhavam em uma cerâmica e estavam realizando a entrega de tijolos em uma obra na companhia de outros dois colegas. Ao chegarem ao local, o grupo foi surpreendido por integrantes de uma facção criminosa que atuaria na região.

Gustavo e Daniel foram levados pelos suspeitos para uma área de mata localizada nos fundos da estação de tratamento de esgoto do bairro. No local, os dois foram executados com diversos disparos de arma de fogo.

Trabalhadores são sequestrados, levados para mata e executados| Foto: ContilNet

Os outros dois trabalhadores que estavam com as vítimas foram liberados pelos criminosos e deixaram o bairro rapidamente, temendo também serem mortos.

Após o crime, equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC) realizaram os procedimentos periciais no local. Em seguida, os corpos foram recolhidos para os trâmites legais.

Familiares de Gustavo Soster informaram que o adolescente tereia Transtorno do Espectro Autista (TEA) e fazia uso de medicação controlada, além disso, seria órfão de pai.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que trabalha para identificar os autores do duplo homicídio e esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime.

