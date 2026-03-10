Detran notifica motoristas sobre processos que podem levar à suspensão da CNH; veja lista

Motoristas acreanos passaram a ser notificados pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) sobre a abertura de processos administrativos que podem resultar na suspensão do direito de dirigir. Os avisos foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (10) e incluem tanto a instauração de novos processos quanto a aplicação da penalidade para condutores que não apresentaram defesa ou tiveram recursos negados.

De acordo com os editais divulgados pelo órgão, parte dos motoristas listados foi notificada sobre a abertura de processos administrativos, etapa em que ainda é possível apresentar defesa contra a penalidade. Nesses casos, o prazo é de 30 dias a partir da publicação do edital.

Já em outro edital, o Detran informou a aplicação da penalidade de suspensão da CNH para motoristas que não apresentaram defesa dentro do prazo ou tiveram o pedido indeferido. Nesses casos, os condutores devem entregar a carteira de habilitação física até o dia 9 de abril de 2026.

O Detran informou ainda que, caso a CNH não seja entregue ou não haja apresentação de recurso dentro do prazo estabelecido, a penalidade será executada automaticamente. Nesse cenário, a habilitação poderá ser bloqueada no sistema nacional de registro de condutores a partir de 24 de abril de 2026.

As defesas e recursos podem ser apresentados na Divisão de Suspensão e Cassação de CNH do órgão, em Rio Branco, ou nas unidades da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) no interior do estado.

VEJA AS LISTAS