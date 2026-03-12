12/03/2026
ContilPop
Dia D: Hospital do Rim realiza ação de saúde com exames e consultas gratuitas em Rio Branco

A ação acontece em alusão ao Dia Mundial do Rim, campanha global que busca conscientizar a sociedade sobre a saúde renal

Dia D oferece exames, consultas e diversos outros atendimentos
Foto: Orna Audiovisual

Em celebração ao Dia Mundial do Rim, uma grande mobilização de saúde e cidadania acontece na Escola Neutel Maia, nesta quinta-feira (12), promovida pelo Hospital do Rim e diversos parceiros, das 8h às 16h. O Dia D, como foi chamado o evento, oferece diversos tipos de serviços, exames e consultas.

O Dia Mundial do Rim é uma campanha global que busca conscientizar a sociedade sobre a importância da saúde renal e a prevenção de doenças crônicas.

A doença renal crônica é frequentemente descrita como silenciosa. De acordo com a médica nefrologista e fundadora do Hospital do Rim Acre, Jarinne Nasserala, a ação do Dia D conta com dosagem de creatinina gratuita para todas as pessoas que procurarem a ação.

“É uma ação de saúde para que as pessoas se conscientizem sobre as doenças crônicas que precisam de tratamento para evitar chegar na hemodiálise. É extremamente importante alertar a população sobre fazer o exame de creatinina, porque a doença renal é silenciosa, muitas vezes a pessoa não sabe que tem, acha que é só porque tem hipertensão, tem diabetes que está inchando, que está com falta de ar, que está cansado, e às vezes a sinal já diz que o rim não está funcionando”, alerta.

Dra. Jarinne Nasserala alerta para cuidado com os rins

Foto: Orna Audiovisual

O foco central da ação foi a oferta gratuita do exame de creatinina, essencial para avaliar a função renal. O Hospital do Rim organizou uma estrutura para oferecer um atendimento multidisciplinar. Carla, nutricionista da instituição, destacou que a rede de apoio incluiu parcerias fundamentais como a Defensoria Pública do Acre (DPE), Polícia Civil do Acre (PCAC), com emissão de carteiras de identidade, e Hemoacre, pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), Prefeitura de Rio Branco e outros serviços de saúde e cidadania.

A nutricionista do Hospital do Rim e organizadora do Dia D, Carla Nadir, explica que o evento trouxe além dos atendimentos de cidadania, há também serviços médicos. “Temos atendimentos com oftalmologista, clínico geral que vai ficar até às 12h, nefrologista e pediatra. Todos esses especialistas estão aqui para atender a comunidade em geral. Hoje o evento iniciou às 8h e segue até às 16h. Vamos fazer exame de creatinina para todos para verificar como é que está a sua função renal. É aberto ao público. Alguns atendimentos são limitados, como clínico geral e pediatra, mas o serviço segue durante o horário de almoço para atender a todos”, disse.

Carla Nadir é nutricionista do Hospital do Rim

Foto: Orna Audiovisual

Para quem aguardava na fila, o sentimento era de oportunidade. A administradora Andreia Kaufmann, de 48 anos, aproveitou o mutirão para colocar o check-up em dia.

“Estou achando muito boa a iniciativa, porque é uma oportunidade para toda a população poder comparecer, fazer os exames e ir ao médico fazer o que é realmente necessário”, relatou Andreia, que buscou atendimento com clínico geral e oftalmologista, além da realização de alguns exames.

Andreia aproveitou a ação para fazer consultas e exames

Foto: Orna Audiovisual

Durante o Dia D, o Hospital do Rim participa, também, de uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) com os testes que estão sendo realizados na ação. O cidadão, ao participar, fica ciente da participação na pesquisa.

Confira fotos do evento:

Foto: Orna Audiovisual
Dia D oferece exames, consultas e diversos outros atendimentos
Foto: Orna Audiovisual
Carla Nadir é nutricionista do Hospital do Rim
Foto: Orna Audiovisual
Dra. Jarinne Nasserala alerta para cuidado com os rins
Foto: Orna Audiovisual
