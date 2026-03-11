O segundo dia do 3º Simpósio do Rim, realizado nesta terça-feira (10), no Auditório da Uninorte, em Rio Branco, foi marcado por diversas palestras sobre a área da nefrologia no estado. O evento faz parte da programação oficial da 3ª Semana do Rim.

A programação do segundo dia do Simpósio começou às 15h, com o tema “Desafios e cuidados do paciente em hemodiálise”, com Silvério Júnior, presidente da Apartac. Em seguida, a Dra. Naiara Pereira Guedes Machado falou sobre “Doença renal crônica e poluição”.

A médica nefrologista Ianna Lima Simão também ministrou palestra com o tema “HAS e DM: diagnóstico, manejo e impacto na DRC”. Em seguida, a nutricionista Carla Nadir falou sobre “dietoterapia no tratamento de doenças crônicas não transmissíveis”.

O enfermeiro nefrologista André Alan ministrou palestra sobre terapias dialíticas; o urologista Dr. Dennis Tomio Fujike falou sobre o tema “Causas urológicas de DRC: quando o problema não começa no rim”; os dados dos transplantes no Acre foi tratado pela enfermeira coordenadora do Serviço de Transplantes, Valéria Monteiro; e a humanização em diálise foi falada pela nefrologista Dra. Izabel Álima Figueiredo Sarquis.

A iniciativa tem como objetivo ampliar a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce e prevenção das doenças renais. O Simpósio foi voltado a profissionais e estudantes da área da saúde, promovendo atualização científica sobre prevenção, diagnóstico e tratamento da doença renal crônica (DRC).

O espaço da 3ª edição do Simpósio contou com estandes de várias empresas, como o Hospital do Rim, Medplus, parceiros e cafés.

Com o tema “Proteger e cuidar de pessoas e proteger o planeta: exame de urina e creatinina para todos”, a 3ª edição da Semana do Rim no Acre segue com programação diversificada até o dia 14 de março, com um torneio de vôlei, o Dia D, realizado na Escola Estadual Neutel Maia, Simpósio do Rim no município de Brasiléia e uma gincana cultural no encerramento.

Programação oficial da 3ª Semana do Rim

A agenda contempla atividades científicas, esportivas, comunitárias e institucionais:

08/03 – 2ª Corrida do Rim (Uninorte)

09/03 – Sessão Solene na ALEAC + Abertura do 3º Simpósio (Uninorte)

10/03 – 2º dia do Simpósio + Encerramento e Posse da SBN-AC (Uninorte)

11/03 – Torneio de Vôlei

12/03 – Dia D (Neutel Maia) + Ato Solene na Câmara

13/03 – Simpósio do Rim em Brasiléia

14/03 – Gincana Cultural (Ceteac) + Formatura e Cerimônia do Jaleco

Confira as fotos do evento:
































































































































