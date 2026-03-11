11/03/2026
ContilPop
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem

Simpósio do Rim discute importância do diagnóstico precoce e manejo da doença renal crônica

Profissionais e estudantes acompanharam palestras sobre diagnóstico, prevenção e tratamento da doença renal crônica durante o evento

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Especialistas da área da saúde participaram do segundo dia do 3º Simpósio do Rim, realizado no auditório da Uninorte, em Rio Branco.
Especialistas da área da saúde participaram do segundo dia do 3º Simpósio do Rim, realizado no auditório da Uninorte, em Rio Branco/Foto: cedida

O segundo dia do 3º Simpósio do Rim, realizado nesta terça-feira (10), no Auditório da Uninorte, em Rio Branco, foi marcado por diversas palestras sobre a área da nefrologia no estado. O evento faz parte da programação oficial da 3ª Semana do Rim.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

LEIA TAMBÉM: Abertura do 3º Simpósio do Rim reúne estudantes e profissionais da saúde em Rio Branco

A programação do segundo dia do Simpósio começou às 15h, com o tema “Desafios e cuidados do paciente em hemodiálise”, com Silvério Júnior, presidente da Apartac. Em seguida, a Dra. Naiara Pereira Guedes Machado falou sobre “Doença renal crônica e poluição”.

A médica nefrologista Ianna Lima Simão também ministrou palestra com o tema “HAS e DM: diagnóstico, manejo e impacto na DRC”. Em seguida, a nutricionista Carla Nadir falou sobre “dietoterapia no tratamento de doenças crônicas não transmissíveis”.

Profissionais ministraram palestras no 3º Simpósio do Rim

Profissionais ministraram palestras no 3º Simpósio do Rim/Foto: cedida

O enfermeiro nefrologista André Alan ministrou palestra sobre terapias dialíticas; o urologista Dr. Dennis Tomio Fujike falou sobre o tema “Causas urológicas de DRC: quando o problema não começa no rim”; os dados dos transplantes no Acre foi tratado pela enfermeira coordenadora do Serviço de Transplantes, Valéria Monteiro; e a humanização em diálise foi falada pela nefrologista Dra. Izabel Álima Figueiredo Sarquis.

A iniciativa tem como objetivo ampliar a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce e prevenção das doenças renais. O Simpósio foi voltado a profissionais e estudantes da área da saúde, promovendo atualização científica sobre prevenção, diagnóstico e tratamento da doença renal crônica (DRC).

O espaço da 3ª edição do Simpósio contou com estandes de várias empresas, como o Hospital do Rim, Medplus, parceiros e cafés.

Profissionais ministraram palestras no 3º Simpósio do Rim

O 3º Simpósio do Rim faz parte da programação da Semana do Rim/Foto: cedida

Com o tema “Proteger e cuidar de pessoas e proteger o planeta: exame de urina e creatinina para todos”, a 3ª edição da Semana do Rim no Acre segue com programação diversificada até o dia 14 de março, com um torneio de vôlei, o Dia D, realizado na Escola Estadual Neutel Maia, Simpósio do Rim no município de Brasiléia e uma gincana cultural no encerramento.

Programação oficial da 3ª Semana do Rim

A agenda contempla atividades científicas, esportivas, comunitárias e institucionais:

08/03 – 2ª Corrida do Rim (Uninorte)
09/03 – Sessão Solene na ALEAC + Abertura do 3º Simpósio (Uninorte)
10/03 – 2º dia do Simpósio + Encerramento e Posse da SBN-AC (Uninorte)
11/03 – Torneio de Vôlei
12/03 – Dia D (Neutel Maia) + Ato Solene na Câmara
13/03 – Simpósio do Rim em Brasiléia
14/03 – Gincana Cultural (Ceteac) + Formatura e Cerimônia do Jaleco

Confira as fotos do evento:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.