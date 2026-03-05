07/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

Dobradinha de Gladson e Bittar está praticamente fechada e deve ser anunciada na próxima semana

A articulação entre PP e PL ocorre em meio a mudanças no cenário político local

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Segundo Mailza, as conversas entre as duas siglas já avançaram e a formalização da aliança está próxima.
Segundo Mailza, as conversas entre as duas siglas já avançaram e a formalização da aliança está próxima | Foto: ContilNet

A aliança entre o Progressistas (PP) e o Partido Liberal (PL) para as eleições de 2026 no Acre deve ser anunciada oficialmente no início da próxima semana. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (5) pela vice-governadora Mailza Assis, durante o 2º Encontro de Vereadores do Acre.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Segundo Mailza, as conversas entre as duas siglas já avançaram e a formalização da aliança está próxima.

“Com o PL já tivemos muitas conversas, já sinalizou, está bem encaminhado. Pretendemos formalizar ainda no início da semana que vem”, afirmou.

O governador Gladson Camelí, que também participou do evento, confirmou que o acordo prevê o senador Márcio Bittar como candidato ao Senado na chapa do grupo político, consolidando a dobradinha com o governo estadual.

Gladson ao lado do senador Marcio Bittar | Foto: Reprodução

“Está praticamente definida e o anúncio, como disse a nossa vice-governadora, vai ser no início da próxima semana”, declarou.

A articulação entre PP e PL ocorre em meio a mudanças no cenário político local. Um dos efeitos foi a saída do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, do PL.

Bocalom deixou a sigla após a direção nacional decidir não lançar candidatura própria ao governo do Acre e optar pela aliança com o Progressistas. Com isso, o prefeito passou a buscar um novo partido para manter a pré-candidatura ao governo em 2026.

Nos últimos dias, Bocalom tem mantido conversas com outras legendas. Na quarta-feira (4), ele esteve em Brasília para se reunir com o deputado federal Aécio Neves, presidente nacional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), para discutir uma possível filiação à sigla. A equipe do prefeito informou que a expectativa é receber uma resposta do partido até a próxima semana.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.