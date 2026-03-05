Dobradinha de Gladson e Bittar está praticamente fechada e deve ser anunciada na próxima semana

A aliança entre o Progressistas (PP) e o Partido Liberal (PL) para as eleições de 2026 no Acre deve ser anunciada oficialmente no início da próxima semana. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (5) pela vice-governadora Mailza Assis, durante o 2º Encontro de Vereadores do Acre.
Segundo Mailza, as conversas entre as duas siglas já avançaram e a formalização da aliança está próxima.
“Com o PL já tivemos muitas conversas, já sinalizou, está bem encaminhado. Pretendemos formalizar ainda no início da semana que vem”, afirmou.
O governador Gladson Camelí, que também participou do evento, confirmou que o acordo prevê o senador Márcio Bittar como candidato ao Senado na chapa do grupo político, consolidando a dobradinha com o governo estadual.
“Está praticamente definida e o anúncio, como disse a nossa vice-governadora, vai ser no início da próxima semana”, declarou.
A articulação entre PP e PL ocorre em meio a mudanças no cenário político local. Um dos efeitos foi a saída do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, do PL.
Bocalom deixou a sigla após a direção nacional decidir não lançar candidatura própria ao governo do Acre e optar pela aliança com o Progressistas. Com isso, o prefeito passou a buscar um novo partido para manter a pré-candidatura ao governo em 2026.
Nos últimos dias, Bocalom tem mantido conversas com outras legendas. Na quarta-feira (4), ele esteve em Brasília para se reunir com o deputado federal Aécio Neves, presidente nacional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), para discutir uma possível filiação à sigla. A equipe do prefeito informou que a expectativa é receber uma resposta do partido até a próxima semana.