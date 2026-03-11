11/03/2026
ContilPop
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem

Dólar hoje avança após dados de inflação nos EUA e com conflito no Irã no radar

Escrito por InfoMoney
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
dolar-hoje-avanca-apos-dados-de-inflacao-nos-eua-e-com-conflito-no-ira-no-radar

O dólar opera com alta ante o real nesta quarta-feira (11), enquanto no exterior a moeda norte-americana tem sinais mistos ante as demais divisas, com os investidores ainda cautelosos em relação aos efeitos econômicos da guerra no Oriente Médio.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Leia mais: Dólar Hoje: Confira a cotação e fechamento diário do dólar comercial

O índice de preços ao consumidor (CPI) subiu 0,3% em fevereiro. Em 12 meses, o índice ficou em 2,4%. Os números ficaram em linha com o esperado. A estimativa dos economistas consultados pela Reuters era de alta mensal de 0,3% e anual de 2,4%.

Viva do lucro de grandes empresas

Na agenda doméstica, destaque para a divulgação da pesquisa Genial/Quaest com as intenções de voto para a disputa presidencial, às 14h.

Qual a cotação do dólar hoje?Às 9h38, o dólar à vista operava com alta de 0,37%, aos R$ 5,176 na venda. Na B3, o dólar futuro para abril — o mais líquido no mercado brasileiro — subia 0,10% na B3, aos R$ 5,196.

Às 11h30, o Banco Central realiza leilão de 50.000 contratos de swap cambial tradicional para rolagem do vencimento de 1º de abril.

Na terça-feira, o dólar à vista fechou em leve baixa de 0,14%, aos R$5,1582.

Dólar comercial Compra: R$ 5,175 Venda: R$ 5,176 Os sinais contraditórios dos EUA e Irã sobre o conflito no Oriente Médio deixaram os investidores sem uma direção clara. No início desta semana, o presidente dos EUA, Donald Trump, insinuou que a guerra poderia terminar mais cedo do que havia sugerido inicialmente, provocando uma recuperação nos ativos de risco.

O Irã, no entanto, continuou a interromper os embarques de petróleo pelo Estreito de Ormuz, desafiando Trump e atraindo a ira de Washington.

Continua depois da publicidade

(Com Reuters)

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.