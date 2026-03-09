09/03/2026
ContilNet
Dólar hoje avança com alta do preço do petróleo e busca por proteção

Escrito por InfoMoney
dolar-hoje-avanca-com-alta-do-preco-do-petroleo-e-busca-por-protecao

O dólar opera com alta ante o real nesta segunda-feira (9), com forte aumento dos preços do petróleo levando os investidores a buscarem segurança em meio a preocupações de que uma guerra prolongada no Oriente Médio possa interromper gravemente o fornecimento de energia e prejudicar o crescimento global.

Leia mais: Dólar Hoje: Confira a cotação e fechamento diário do dólar comercial

Qual a cotação do dólar hoje?Às 9h09, o dólar à vista operava em alta de 0,46%, aos R$ 5,268 na venda. Na B, o dólar futuro para abril – o mais líquido no mercado brasileiro – subia 0,18% na B3, aos R$ 5,299.

Dólar comercial Compra: R$ 5,267 Venda: R$ 5,268 Sem sinais de fim das hostilidades no Oriente Médio e com petroleiros ainda sem se arriscar a cruzar o Estreito de Ormuz, investidores se preparam para um longo período de custos de energia mais altos.

O Irã nomeou Mojtaba Khamenei para suceder seu pai, Ali Khamenei, como líder supremo, sinalizando que os linha‑dura permanecem firmemente no comando em Teerã uma semana após o início do conflito com os Estados Unidos e Israel. O presidente dos EUA, Donald Trump, já havia declarado que a escolha de Mojtaba Khamenei seria “inaceitável”.

(Com Reuters)

