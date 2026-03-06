Dólar hoje recua com foco em dados de emprego nos EUA

O dólar opera em baixa frente ao real nesta sexta-feira (6), após dados mais fracos do mercado de trabalho nos Estados Unidos. A economia americana perdeu 92 mil postos de trabalho fora do setor agrícola em fevereiro, segundo dados divulgados nesta manhã.

Economistas consultados pela Reuters previam a abertura de 59 mil vagas, o que torna o resultado uma surpresa negativa para o mercado.

Leia mais: Dólar Hoje: Confira a cotação e fechamento diário do dólar comercial

Viva do lucro de grandes empresas

Qual a cotação do dólar hoje?Às 10h32, dólar à vista operava com baixa de 0,51%, aos R$ 5,314 na venda. Na B3, o dólar futuro para abril — o mais líquido no mercado brasileiro — recuava 0,60% na B3, aos R$ 5,335.

Na quinta-feira, o dólar à vista encerrou em alta de 1,33%, aos R$5,2879.

Dólar comercial Compra: R$ 5,313 Venda: R$ 5,314 As esperanças de uma desescalada na guerra com o Irã deram lugar a novas incertezas e preocupações sobre quanto tempo o conflito poderá durar. Hoje, Israel realizou intensos ataques aéreos no sul de Beirute, controlados pelo Hezbollah, e iniciou uma onda de ataques em larga escala contra a infraestrutura de Teerã, enquanto o Irã afirmou ter atingido o centro de Tel Aviv com mísseis.

O presidente dos EUA, Donald Trump, pediu na quinta-feira o direito de ajudar a escolher o próximo líder supremo ‌do Irã, sucessor do aiatolá Ali Khamenei, morto por bombas israelenses no primeiro dia da guerra.

Ele também incentivou as forças curdas iranianas no Iraque a lançarem ataques contra o Irã, à medida que o conflito se intensificava.

Para minimizar o impacto da guerra sobre o petróleo, os EUA avaliam a possibilidade de intervir no mercado futuro da commodity, o que durante a noite contribuiu para segurar os preços. Nesta manhã, porém, o petróleo já exibia ganhos fortes nos mercados futuros, com o preço do barril Brent negociado em Londres perto dos US$90.

Continua depois da publicidade

Neste cenário de maior cautela, os investidores também se desfaziam de ações e de moedas de países emergentes como o peso chileno, o peso mexicano, o rand sul-africano.

(Com Reuters e Bloomberg)