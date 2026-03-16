A estudante de Direito Duda Itaparica, de 20 anos, utilizou suas redes sociais na noite deste domingo (15/03) para fazer um desabafo contundente.

A jovem, que viralizou ao expor mensagens enviadas por Alberto Cowboy (atualmente confinado no BBB 26) há quatro anos, revelou estar sendo vítima de um severo “linchamento virtual”. No vídeo, a universitária baiana pede respeito e detalha as ameaças que ela e sua família vêm sofrendo.

Duda explicou que o intuito da publicação original não era acusar o participante de crime, mas relatar uma surpresa ao descobrir que o brother a seguia desde que ela tinha 16 anos.

“Não compartilhei de forma duvidosa. O que vi foram pessoas me atacando, criando inverdades e até mandando eu me ‘desviver'”, relatou, utilizando o termo comum nas redes para evitar censura sobre o tema suicídio.

Exposição de dados e machismo

A universitária denunciou que seu RG foi vazado e adulterado no X (antigo Twitter) para tentar descredibilizar sua idade na época das mensagens. “Vi meu RG circular e as pessoas foram baixas e sujas. O que vi foi um show de machismo e misoginia. As mulheres muitas vezes são desacreditadas e a voz da mulher é sempre reduzida”, desabafou.

“Não sou oportunista”

Rebatendo as críticas de que estaria buscando fama (“biscoito”), Duda esclareceu que mal conhecia a trajetória de Alberto Cowboy, já que na edição original dele ela era recém-nascida. “Não preciso mentir. Curtida não é crime, interagir não é crime, e eu nunca disse que era. Só não entendo o porquê de tentarem me destruir dessa forma”, questionou.

Caso vai para tribunal real

A estudante finalizou o vídeo informando que a situação saiu da esfera das redes sociais. Segundo ela, uma equipe jurídica está acompanhando o caso para levar os ataques ao “tribunal real”. “Tudo está judicializado. Todo comentário está sendo encaminhado para quem realmente entende. Peço que não ataquem mais a mim nem a terceiros”, encerrou.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet