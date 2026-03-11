11/03/2026
Dupla é presa horas após assalto a loja em Tarauacá; suspeitos usaram arma falsa

Criminosos usaram arma falsa

Dupla é presa horas após assalto a loja em Tarauacá
Dupla é presa horas após assalto a loja em Tarauacá/Foto: Reprodução

Dois homens foram presos pela Polícia Militar do Acre poucas horas após realizarem um assalto a uma loja localizada no centro de Tarauacá. O crime ocorreu em um estabelecimento comercial na Rua Coronel Juvêncio de Menezes.

De acordo com a polícia, os suspeitos entraram no local fingindo ser clientes. Em seguida, anunciaram o assalto e passaram a ameaçar funcionários e pessoas que estavam na loja utilizando um simulacro de arma de fogo e uma faca.

Após serem acionadas, equipes da Polícia Militar iniciaram buscas na região e conseguiram localizar os suspeitos pouco tempo depois do crime. Os homens foram identificados pelas iniciais F.C.C.S.F., de 25 anos, e E.L.C., de 20 anos.

Durante a abordagem, os policiais recuperaram dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 874 em dinheiro que haviam sido levados da loja. Também foram apreendidos os objetos usados na ação criminosa, incluindo o simulacro de pistola e uma faca do tipo peixeira.

Após a prisão, a dupla foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil em Tarauacá, onde foi apresentada à autoridade policial e permanece à disposição da Justiça.

O caso segue sob investigação para apurar todos os detalhes da ocorrência.

Com informações O Alto Acre

