Dupla é presa horas após assalto a loja em Tarauacá; suspeitos usaram arma falsa

Dois homens foram presos pela Polícia Militar do Acre poucas horas após realizarem um assalto a uma loja localizada no centro de Tarauacá. O crime ocorreu em um estabelecimento comercial na Rua Coronel Juvêncio de Menezes.
De acordo com a polícia, os suspeitos entraram no local fingindo ser clientes. Em seguida, anunciaram o assalto e passaram a ameaçar funcionários e pessoas que estavam na loja utilizando um simulacro de arma de fogo e uma faca.
Após serem acionadas, equipes da Polícia Militar iniciaram buscas na região e conseguiram localizar os suspeitos pouco tempo depois do crime. Os homens foram identificados pelas iniciais F.C.C.S.F., de 25 anos, e E.L.C., de 20 anos.
Durante a abordagem, os policiais recuperaram dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 874 em dinheiro que haviam sido levados da loja. Também foram apreendidos os objetos usados na ação criminosa, incluindo o simulacro de pistola e uma faca do tipo peixeira.
Após a prisão, a dupla foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil em Tarauacá, onde foi apresentada à autoridade policial e permanece à disposição da Justiça.
O caso segue sob investigação para apurar todos os detalhes da ocorrência.
Com informações O Alto Acre