Durante encontro, vereadores fazem um minuto de silêncio em homenagem a Francisco Maia

O 2º Encontro de Vereadores do Acre, realizado nesta quinta-feira (5), em Rio Branco, foi marcado por uma homenagem ao vereador Francisco Maia, de Sena Madureira, que faleceu na última terça-feira (3). Durante a programação do evento, os participantes fizeram um minuto de silêncio em memória do parlamentar.

Francisco Maia exercia mandato na Câmara Municipal de Sena Madureira e era reconhecido pela atuação próxima à comunidade, especialmente nas pautas voltadas à zona rural.

O vereador estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, onde se recuperava de uma delicada cirurgia cardíaca realizada na última semana.

LEIA MAIS: Corpo do vereador Francisco Maia é sepultado sob forte comoção em Sena Madureira; ASSISTA

O quadro de saúde, que já exigia cuidados intensivos desde o final de fevereiro, se agravou após complicações no período pós-operatório. Francisco Maia havia sido hospitalizado após sofrer um princípio de infarto enquanto estava na comunidade Cazumbá, durante o período de carnaval.

Após receber os primeiros atendimentos em Sena Madureira, ele foi transferido para a capital acreana, onde passou por exames e por um procedimento cirúrgico de urgência.

Nos últimos dias, familiares, amigos e correligionários acompanhavam com preocupação a evolução do quadro clínico. Apesar das orações e do acompanhamento da equipe médica especializada, o parlamentar não resistiu e morreu na terça-feira.

A homenagem durante o encontro reuniu vereadores de diversas cidades do Acre, que prestaram respeito à memória do colega de parlamento.