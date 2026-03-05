05/03/2026
ContilPop
Após volta de Breno e Juliano, Marciele tem crise de ansiedade no ‘BBB 26’
Bruna Marquezine mostra mudança radical na aparência; veja fotos do novo visual
Horóscopo 2026: confira a previsão esta quinta-feira para seu signo
Hospital divulga novo boletim médico de Marquito; leia a nota na íntegra
BBB 26: Breno e Juliano Floss planejam enganar brothers ao voltar à casa
Princesa Beatrice é citada como testemunha em e-mails sobre o caso Epstein
Filha de Doria está namorando filho de Pamela Anderson; saiba quem é o eleito
Horóscopo 2026: confira a previsão desta quarta-feira para seu signo
Breno faz ameaças e promete reviravolta no BBB 26 após ouvir planos de rivais
Gorillaz lança “The Mountain”, álbum introspectivo que mistura influências globais e reflexões sobre vida

Durante encontro, vereadores fazem um minuto de silêncio em homenagem a Francisco Maia

O vereador estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Juliana, em Rio Branco

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Vereadores fazem um minuto de silêncio em homenagem a Francisco Maia
Vereadores fazem um minuto de silêncio em homenagem a Francisco Maia/Foto: ContilNet

O 2º Encontro de Vereadores do Acre, realizado nesta quinta-feira (5), em Rio Branco, foi marcado por uma homenagem ao vereador Francisco Maia, de Sena Madureira, que faleceu na última terça-feira (3). Durante a programação do evento, os participantes fizeram um minuto de silêncio em memória do parlamentar.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Francisco Maia exercia mandato na Câmara Municipal de Sena Madureira e era reconhecido pela atuação próxima à comunidade, especialmente nas pautas voltadas à zona rural.

O vereador estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, onde se recuperava de uma delicada cirurgia cardíaca realizada na última semana.

LEIA MAIS: Corpo do vereador Francisco Maia é sepultado sob forte comoção em Sena Madureira; ASSISTA

2º Encontro de Vereadores do Acre foi marcado por uma homenagem ao vereador Francisco Maia

2º Encontro de Vereadores do Acre foi marcado por uma homenagem ao vereador Francisco Maia/Foto: ContilNet

O quadro de saúde, que já exigia cuidados intensivos desde o final de fevereiro, se agravou após complicações no período pós-operatório. Francisco Maia havia sido hospitalizado após sofrer um princípio de infarto enquanto estava na comunidade Cazumbá, durante o período de carnaval.

Após receber os primeiros atendimentos em Sena Madureira, ele foi transferido para a capital acreana, onde passou por exames e por um procedimento cirúrgico de urgência.

Nos últimos dias, familiares, amigos e correligionários acompanhavam com preocupação a evolução do quadro clínico. Apesar das orações e do acompanhamento da equipe médica especializada, o parlamentar não resistiu e morreu na terça-feira.

A homenagem durante o encontro reuniu vereadores de diversas cidades do Acre, que prestaram respeito à memória do colega de parlamento.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.