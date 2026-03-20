20/03/2026
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Eduardo Paes aplica primeira dose de Ozempic no SUS do Rio

Iniciativa focada em obesidade nível 3 atenderá inicialmente 320 pacientes com comorbidades

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Eduardo Paes aplica primeira dose de Ozempic no SUS do Rio
Eduardo Paes aplica caneta emagrecedora em Maria das Graças — Foto: Júlia Aguiar

O sistema público de saúde do Rio de Janeiro viveu um marco histórico nesta quarta-feira. O prefeito Eduardo Paes inaugurou o Super Centro de Saúde da Zona Oeste, em Campo Grande, e deu início oficial ao programa de tratamento de obesidade com semaglutida (princípio ativo do Ozempic) na rede municipal.

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Em um gesto simbólico, o próprio Paes realizou a primeira aplicação na dona de casa Maria das Graças, de 69 anos, moradora de Santíssimo, que luta contra a obesidade e comorbidades associadas.

De acordo com o jornal O Globo, a implementação do medicamento faz parte de uma promessa de campanha feita por Paes em 2024. O prefeito defendeu o investimento, afirmando que a economia gerada a longo prazo na saúde pública e na qualidade de vida dos cidadãos justifica os custos do tratamento.

Super centro e protocolo de tratamento

O novo complexo de saúde, que custou R$ 61 milhões, abriga o Centro Especializado em Obesidade e Metabolismo. A estratégia da gestão de Eduardo Paes é rigorosa quanto ao uso do medicamento.

  • Critérios de Seleção: Inicialmente, o foco são pacientes com IMC acima de 40 (obesidade nível 3) e doenças associadas.

  • Aplicação Monitorada: As canetas emagrecedoras não poderão ser levadas para casa. A aplicação será feita exclusivamente no Super Centro ou nas farmácias das clínicas da família, garantindo o acompanhamento médico.

  • Expansão Gradual: Após o teste com os primeiros 320 pacientes, o secretário Daniel Soranz prevê ampliar o atendimento para 10 mil pessoas em três meses.

Detalhes do projeto: gestão Eduardo Paes 2026

Confira os dados técnicos da inauguração e do novo protocolo de saúde:

Detalhe do Projeto Informação Oficial
Local Campo Grande (Zona Oeste do Rio)
Investimento R$ 61 milhões (com apoio da Câmara Municipal)
Público-alvo Pacientes com IMC > 40 e comorbidades
Parceria Técnica Novo Nordisk (fabricante do Ozempic)
Meta de Atendimento 10.000 pacientes em curto prazo
Diferencial Foco em saúde metabólica, não apenas estética

Clima político e promessas para a SuperVia

Durante o evento, Eduardo Paes não poupou elogios ao seu vice, Eduardo Cavaliere, e adotou um tom de pré-campanha ao Palácio Guanabara. Em meio a embates com o governo estadual, o prefeito prometeu intervir na SuperVia, traçando um paralelo com a recuperação do BRT.

Segundo a reportagem de O Globo, o clima de inauguração serviu como plataforma para reforçar a gestão responsável de recursos, viabilizada por economias da Câmara Municipal presidida por Carlo Caiado.

O Super Centro contará ainda com áreas de reabilitação, acompanhamento para autismo e, futuramente, um centro de hemodiálise, consolidando-se como o maior guarda-chuva de especialidades da região.

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