18/03/2026
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Eduardo Ribeiro deixa base de Gladson e anuncia apoio a Alan Rick na disputa ao Governo

Por fim, Eduardo anunciou apoio a Alan Rick nas eleições 2026

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o deputado explicou o motivo de sua decisão e disse que dialogou com seu grupo sobre a saída da base
o deputado explicou o motivo de sua decisão e disse que dialogou com seu grupo sobre a saída da base | Foto: Ascom

O deputado Eduardo Ribeiro (PSD) anunciou nesta terça-feira (17), durante sessão na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), que deixou a base do Governo e vai apoiar o senador Alan Rick na disputa de 2026 ao Palácio Rio Branco.

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Na tribuna, o deputado explicou o motivo de sua decisão e disse que dialogou com seu grupo sobre a saída da base do Governo.

“Sempre procurei pautar minhas ações pelo diálogo, pelo respeito às instituições e, acima de tudo, pelo compromisso com aqueles que confiaram em mim, o seu voto. Em minhas decisões, sempre procuro ouvir a todos, família, colaboradores, amigos, simpatizantes. E não poderia deixar de dizer também que sempre ouço a voz dos mais experientes, pessoas que ajudaram e que seguem ajudando o nosso Estado, pessoas que conhecem a realidade vivida por nossa gente nas mais distantes localidades do Acre”, disse o deputado.

“A política para mim não é um espaço de conveniência, mas tem responsabilidade com o presente, principalmente com o futuro do nosso Estado. Com base nesses princípios, subo esta tribuna para anunciar uma decisão construída com reflexão, coragem, responsabilidade e acima de tudo compromisso com o bem comum. Assim sendo, comunico a todos o desligamento da base aliada nesta casa”, acrescentou.

Por fim, Eduardo anunciou apoio a Alan Rick:

“Nesse espírito, gostaria de tornar público o meu apoio ao senador Alan Rick ao governo do Estado do Acre. Minha decisão representa um novo posicionamento político, mas não muda aquilo que sempre criou minha atuação de trabalhar com seriedade, responsabilidade e dedicação pelo Acre”, concluiu.

VEJA O VÍDEO:

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