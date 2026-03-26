Educação para o trânsito marca formatura de projeto escolar em Sena Madureira

A educação como ferramenta de transformação social ganhou um capítulo especial em Sena Madureira nesta semana. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), por meio do seu Grupo de Educação para o Trânsito (Getran), marcou presença ativa na cerimônia de formatura do Projeto Pequenos Brilhantes, realizada na Escola Estadual de Ensino Fundamental Fontenele de Castro.

A ação é fruto de um convite da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), integrando as metas da estratégia “Acre Pela Vida”. O objetivo central é fortalecer a prevenção primária, aproximando as forças de segurança da comunidade escolar para construir uma base sólida de cidadania e respeito às leis.

Formação Integral

Voltado para alunos do Ensino Fundamental, o projeto não se restringiu apenas às normas de trânsito. Ao longo de oito encontros, que mesclaram palestras e práticas esportivas, os estudantes trabalharam temas fundamentais para a convivência em sociedade, como a prevenção de abusos, o respeito ao próximo, o uso ético e seguro da tecnologia e a valorização da diversidade.

A Prática no Trânsito

Um dos momentos mais aguardados pelos alunos foi a intervenção prática do Getran. Na quarta-feira (25), os agentes da PRF levaram o aspecto lúdico para o pátio da escola através de uma pista de trânsito educativa. A estrutura permitiu que as crianças vivenciassem, de forma controlada e divertida, situações reais de segurança viária, aprendendo a importância da sinalização e do comportamento preventivo como pedestres e futuros condutores.

Integração por um Futuro Seguro

O encerramento em Sena Madureira contou com a participação de autoridades, professores e familiares, celebrando a conclusão de uma etapa que prepara os jovens para serem multiplicadores de boas condutas. Para as instituições envolvidas, essa integração entre segurança e educação é o caminho mais eficaz para reduzir índices de violência e acidentes, investindo diretamente na formação de uma sociedade acreana mais empática, ética e consciente de suas responsabilidades.

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