Eleição para reitoria da UFAC terá segundo turno no dia 26 após votação online

A eleição para a reitoria da Universidade Federal do Acre (UFAC) será decidida em segundo turno após a votação realizada de forma online nesta quinta-feira (19). Nenhuma das chapas alcançou mais de 50% dos votos válidos, critério necessário para vitória em primeiro turno.

Na apuração, a chapa encabeçada por Carlos Paula e Almecina Balbino, apoiada pela atual reitora Guida Aquino, liderou com cerca de 42% dos votos. Em seguida, aparecem Josimar Batista e Marco Antônio, com aproximadamente 38%. Já a chapa formada por Raquel Ishii e Suerda Mara ficou com cerca de 17% e não avançou.

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A votação foi realizada por meio da plataforma Helios Voting System, disponível no site oficial de eleições da UFAC. Para participar, os eleitores utilizaram o ID-UFAC, composto por CPF e senha institucional.

Com a definição do resultado, o segundo turno está marcado para o dia 26 de março e contará com a participação das duas chapas mais votadas. A nova etapa deve definir o comando da universidade pelos próximos anos, em uma disputa que segue acirrada.

Após o resultado, Josimar Batista agradeceu aos professores e alunos que votaram em sua chapa e afirmou que a candidatura vem sendo construída por meio do diálogo, destacando a participação da comunidade acadêmica ao longo de todo o processo eleitoral.