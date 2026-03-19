19/03/2026
ContilPop
Stênio Garcia trava disputa judicial com filhas por imóvel e renda de aluguel
Juju do Pix mostra resultado de cirurgia de silicone nos seios após realizar sonho
Macaco Punch troca pelúcia por namorada no zoológico de Ichikawa, Japão
Wagner Moura e Lázaro Ramos nos bastidores do Oscar 2026 após indicação histórica
Zé Felipe anuncia projeto de festas exclusivas “Uma por Ano” após ficar solteiro
Cantora Marvvila se recupera após cirurgia para retirada de tumor benigno
Márcio Poncio e Simone Poncio confirmam nova gravidez da família
Sabina Simonato chora ao vivo no Bom Dia São Paulo após notícia da morte de Fernanda Santos
Shonda Rhimes confirma interesse em spin-off focado em Violet Bridgerton
Ivete Sangalo presta homenagem à amiga Preta Gil nas redes sociais

Eleição para reitoria da UFAC terá segundo turno no dia 26 após votação online

Sistema online definiu os mais votados da primeira etapa

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Eleição da UFAC vai ao segundo turno
Eleição da UFAC vai ao segundo turno/Foto: Reprodução

A eleição para a reitoria da Universidade Federal do Acre (UFAC) será decidida em segundo turno após a votação realizada de forma online nesta quinta-feira (19). Nenhuma das chapas alcançou mais de 50% dos votos válidos, critério necessário para vitória em primeiro turno.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Na apuração, a chapa encabeçada por Carlos Paula e Almecina Balbino, apoiada pela atual reitora Guida Aquino, liderou com cerca de 42% dos votos. Em seguida, aparecem Josimar Batista e Marco Antônio, com aproximadamente 38%. Já a chapa formada por Raquel Ishii e Suerda Mara ficou com cerca de 17% e não avançou.

VEJA TAMBÉM: Liga do Acre diz que Malucos na Roça se desfiliou para disputar festival em confederação rival

A votação foi realizada por meio da plataforma Helios Voting System, disponível no site oficial de eleições da UFAC. Para participar, os eleitores utilizaram o ID-UFAC, composto por CPF e senha institucional.

Com a definição do resultado, o segundo turno está marcado para o dia 26 de março e contará com a participação das duas chapas mais votadas. A nova etapa deve definir o comando da universidade pelos próximos anos, em uma disputa que segue acirrada.

Após o resultado, Josimar Batista agradeceu aos professores e alunos que votaram em sua chapa e afirmou que a candidatura vem sendo construída por meio do diálogo, destacando a participação da comunidade acadêmica ao longo de todo o processo eleitoral.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.