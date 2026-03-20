Elevado Mamedio Bittar fortalece mobilidade urbana e impulsiona economia em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco inaugura, nesta sexta-feira (20), às 18h, o Elevado Mamedio Bittar, uma das mais relevantes obras de infraestrutura urbana da capital acreana. A entrega marca um avanço significativo na mobilidade em uma das regiões mais movimentadas da cidade.

O elevado integra um conjunto de intervenções estratégicas planejadas para otimizar o fluxo de veículos, reduzir congestionamentos e proporcionar maior segurança viária à população. A estrutura foi projetada para eliminar conflitos em cruzamentos críticos, garantindo mais fluidez no tráfego e reduzindo o tempo de deslocamento, especialmente nos horários de pico.

Além dos impactos na mobilidade, a obra já apresenta reflexos positivos na economia local. Estabelecimentos comerciais no entorno registram aumento no movimento e têm investido em ações promocionais para atrair consumidores, evidenciando o potencial de valorização e dinamização da região. É o caso do Bar da Piscina, localizado na Associação Atlética Banco do Brasil, e da Farmácia do Consumidor, situada na rotatória do elevado.

O Elevado Mamedio Bittar, juntamente com outras intervenções viárias executadas pelo município, contribui para a modernização da malha urbana de Rio Branco, promovendo maior integração entre vias, melhoria na circulação e mais qualidade de vida para a população.

O prefeito Tião Bocalom destacou a importância da obra para a cidade: “O trânsito nessa região era muito complicado. Às vezes, ficávamos de 20 a 30 minutos em congestionamentos. Com o complexo viário formado pelo Elevado Beth Bocalom e pelo Elevado Mamedio Bittar, o fluxo será significativamente melhorado, beneficiando diretamente a população e fortalecendo o comércio na região da Dias Martins”, evidenciou,

O vice-prefeito Alysson Bestene também ressaltou o impacto da obra: “Esta é uma gestão comprometida com resultados. Trata-se de uma das intervenções mais importantes para a mobilidade urbana da cidade, que impactará diretamente a vida dos rio-branquenses, além de outras obras em andamento, como o mercado Elias Mansour e a construção de creches”, frisou.

Compromisso com o desenvolvimento urbano

A Prefeitura de Rio Branco segue investindo em obras estruturantes voltadas ao desenvolvimento urbano sustentável, priorizando soluções que atendam às demandas da população e promovam o crescimento ordenado da capital.

A entrega do Elevado Mamedio Bittar representa mais um avanço nesse compromisso, consolidando melhorias na infraestrutura e reforçando o planejamento estratégico para o futuro da cidade.