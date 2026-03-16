O domingo (15/03) marcou o início de uma nova era para a televisão aberta brasileira. Com a estreia de seu novo programa, Em Família, na TV Globo, Eliana não apenas retornou às tardes de fim de semana, mas reafirmou sua posição como a única mulher a comandar uma atração de auditório nesta faixa horária. Em entrevista exclusiva, a apresentadora celebrou a representatividade de ocupar um espaço historicamente dominado por figuras masculinas.

“Vou fazer em agosto 21 anos aos domingos. Ser essa representante feminina é uma conquista que não é só minha, é de todas as mulheres que buscam voz e protagonismo”, afirmou Eliana.

A apresentadora destacou que estar na “primeira emissora do Brasil” amplia o alcance de sua comunicação, permitindo que falas necessárias cheguem a um público ainda maior.

Respeito ao Público e Transição

Com uma trajetória que atravessa gerações, Eliana relembrou que o segredo de sua longevidade é o respeito pelo telespectador. Desde sua época com o público infantil até a transição para o entretenimento adulto em 2005, na Record, ela sempre se guiou pela qualidade.

“Sempre me pergunto: ‘o que estou oferecendo é o que eu gostaria que meus filhos estivessem consumindo?’ Se a resposta é sim, estou no caminho certo”, relatou.

O novo desafio na Globo

A chegada ao Plim-Plim é vista por Eliana como uma realização profissional sem precedentes. O programa Em Família aposta em um formato que une diversão, informação e o olhar feminino que se tornou sua marca registrada.

Ao lado de uma equipe competitiva, ela pretende manter o padrão de entrega que a manteve no topo por mais de duas décadas, agora com o canhão de alcance da segunda maior emissora do mundo.

“A qualidade e a preocupação com o público sempre me nortearam. Estar hoje na Globo é a realização de ampliar ainda mais essa voz em um país com tantas questões necessárias a serem discutidas”, concluiu a comunicadora.

Fonte: Metrópoles

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