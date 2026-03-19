19/03/2026
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Em reunião com prefeito, mãe desabafa e cobra mediador para o filho em Sena

Encontro contou com a presença de vereadores e representantes do Conselho Tutelar

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Principal demanda do grupo é a contratação imediata de mediadores capacitados para atuar nas escolas da rede municipal. — Foto: ContilNet

Durante uma reunião realizada com o prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, uma mãe atípica protagonizou um momento de forte emoção ao relatar as dificuldades enfrentadas por seu filho na rede municipal de ensino. O encontro contou ainda com a presença de vereadores, representantes do Conselho Tutelar e integrantes da Secretaria Municipal de Educação.

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Identificada como Fabiana, a mãe fez um desabafo contundente ao expor a ausência de mediadores na escola municipal José Joaquim de Matos, onde seu filho está matriculado. Segundo ela, a falta de profissionais qualificados tem impactado diretamente no desenvolvimento da criança e também em sua própria saúde. Fabiana relatou que, ao longo de 2025, foi chamada diversas vezes à unidade escolar para lidar com situações envolvendo o filho, justamente pela carência de suporte especializado. “Estou em tratamento de saúde por conta dessa luta diária”, afirmou, evidenciando o desgaste emocional enfrentado.

LEIA TAMBÉM: Mães e pais atípicos fecham BR-364 em protesto à falta de mediadores

Durante a reunião, a mãe também questionou uma fala de uma representante da Secretaria de Educação, que teria afirmado que a diferença entre mediador e cuidador se resume ao salário e à formação profissional. Para Fabiana, essa visão desconsidera a importância técnica e pedagógica do mediador no acompanhamento de alunos com necessidades específicas.

A principal demanda do grupo é a contratação imediata de mediadores capacitados para atuar nas escolas da rede municipal.

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