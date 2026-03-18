18/03/2026
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Mães e pais atípicos fecham BR-364 em protesto à falta de mediadores

A interdição da rodovia já causa transtornos a motoristas

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Urgente: mães e pais atípicos bloqueiam BR-364 em protesto por direitos em Sena Madureira
ContilNet

Um grupo de mães e pais de crianças atípicas interditou, na tarde desta quarta-feira (18), um trecho da BR-364 nas proximidades de Sena Madureira. O bloqueio ocorre na entrada do Segundo Distrito e tem como principal objetivo cobrar melhorias no atendimento educacional e a garantia de direitos para seus filhos.

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De acordo com os manifestantes, a principal reivindicação é a contratação de mediadores escolares, profissionais considerados essenciais para acompanhar alunos com necessidades específicas dentro das salas de aula. Além disso, o grupo também exige mais atenção do poder público em relação a políticas inclusivas e suporte adequado nas unidades de ensino.

Durante o protesto, os manifestantes bloquearam completamente o tráfego de veículos no local, permitindo apenas a passagem de ambulâncias e pessoas em situação de emergência ou com problemas de saúde.

Uma das participantes do ato, a mãe atípica Fabiana, afirmou que a mobilização só será encerrada após a presença de alguma autoridade no local. Segundo ela, o grupo aguarda a chegada do prefeito ou de representantes do poder público que possam apresentar respostas concretas às demandas.

A interdição da rodovia já causa transtornos a motoristas que precisam trafegar pela região, considerada uma das principais vias de ligação no estado. Até o momento, não há previsão para a liberação total da estrada.

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