Em Rondônia, Bocalom se reúne com políticos do MDB, Republicanos e União Progressista

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, se reuniu nesta quinta-feira (5), em Porto Velho, com lideranças políticas de Rondônia ligadas a diferentes partidos.

O encontro ocorreu com o vereador Adriano Almeida, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e presidente da Câmara Municipal de Buritis; com o vereador Professor Ueder, do Republicanos; e com Otoniel Bernardes, do Progressistas.

Segundo Bocalom, o encontro foi marcado por troca de experiências entre os parlamentares.

“Olá, meus amigos! Estamos aqui na querida Rondônia, onde tive a oportunidade de encontrar os queridos Adriano Almeida, vereador pelo MDB e presidente da Câmara Municipal de Buritis; o vereador Professor Ueder, do Republicanos; e também o vereador Otoniel Bernardes, do União Progressista. Foi um momento de boa conversa e troca de experiências. Obrigado a todos pelo carinho. Vamos juntos!”, disse o prefeito.

A agenda em Rondônia ocorre um dia após Bocalom ter estado em Brasília, onde se reuniu com o deputado federal Aécio Neves, presidente nacional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

O encontro na capital federal tratou da possível filiação do prefeito ao PSDB, após sua saída do Partido Liberal (PL). A expectativa da equipe de Bocalom é que a sigla dê uma resposta sobre a eventual filiação até a próxima semana.