Um levantamento recente aponta que 58 condutores foram flagrados dirigindo sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nos últimos três meses em Sena Madureira. Os dados são resultado de fiscalizações realizadas pelo 8º Batalhão da Polícia Militar (8ºBPM) no município.

As ocorrências foram registradas durante abordagens de rotina, principalmente em pontos estratégicos da cidade, onde há maior fluxo de veículos. Segundo a corporação, dirigir sem habilitação é uma infração grave e representa riscos tanto para o condutor quanto para terceiros.

Além das penalidades previstas em lei, como multa e retenção do veículo, a prática também preocupa pelas possíveis consequências no trânsito. A ausência de formação adequada aumenta as chances de acidentes, colocando em risco pedestres e outros motoristas.

A Polícia Militar reforça que as fiscalizações devem continuar de forma intensificada, com o objetivo de coibir irregularidades e promover mais segurança nas vias urbanas. A orientação é que os condutores regularizem sua situação e só assumam a direção de veículos devidamente habilitados.

O cenário também levanta um debate sobre a necessidade de ampliar ações educativas no trânsito, além de facilitar o acesso da população ao processo de habilitação, contribuindo para a redução desse tipo de infração no município.