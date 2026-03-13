Em visita à fronteira, Mailza anuncia mais de 20 casas e R$ 11 milhões em recursos para Assis Brasil

A vice-governadora e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis, realizou uma série de entregas e assinaturas de investimentos nas áreas de habitação, educação e apoio às comunidades indígenas, nesta sexta-feira (13).

Durante o evento, a vice-governadora assinou o contrato para a construção de 25 unidades habitacionais de interesse social, que irão beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade em Assis Brasil. As ações anunciadas pela vice-governadora somam mais de R$ 11 milhões em investimentos para o município.

“Assis Brasil é uma cidade na nossa fronteira. Estamos aqui com o prefeito Jerry, nossa equipe e o presidente da Assembleia levando entregas importantes para a população. São investimentos que atendem diretamente as pessoas, desde a população indígena, com a perfuração de poços nas aldeias das cabeceiras do Rio Acre, até a educação, com kits escolares e reformas de escolas, além da construção da casa própria. São mais de R$ 11 milhões em investimentos aqui para Assis Brasil”, disse.

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Além de Mailza, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Junior, da deputada federal Socorro Neri, autoridades locais, servidores públicos e moradores da cidade participaram do evento.

A programação contou com a presença de secretários de Estado, do prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, do presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior, da deputada federal Socorro Neri, além de autoridades locais, servidores públicos e moradores do município.

As 25 unidades habitacionais isoladas de interesse social, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, que foram anunciadas neste evento, terão investimento total de R$ 5,2 milhões.

O projeto contempla, além da construção das casas, a implantação de infraestrutura urbana completa, incluindo pavimentação, drenagem, redes de água e esgoto, calçadas acessíveis e sinalização viária.

Cada casa contará com sala, cozinha, dois quartos, banheiro, varanda e área de serviço, com área total de aproximadamente 51 metros quadrados, garantindo mais conforto, segurança e qualidade de vida para as famílias beneficiadas.

Com informações da Agência de Notícias do Acre