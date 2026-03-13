Embraer inicia cooperação com a WZL-2 para manutençao do KC-390 Millennium na Polônia

A Embraer apresentou nesta sexta-feira, 13, a aeronave militar de transporte multimissão KC-390 Millennium à Wojskowe Zaklady Lotnicze Nr 2 (WZL-2) em Bydgoszcz, na Polônia. Segundo a companhia, este é o primeiro passo concreto na cooperação estratégica entre as duas empresas, após a assinatura do Memorando de Entendimento (MoU) em 2 de dezembro de 2025, em Varsóvia, que estabeleceu as bases para uma colaboração industrial e tecnológica mais profunda.

“O evento de hoje concretiza a visão compartilhada da Embraer e da WZL-2 de promover inovação e colaboração em defesa”, disse Douglas Lobo, vice-presidente de Suporte ao Cliente e de Pós-Vendas da Embraer Serviços & Suporte. “Ao trabalharmos de forma próxima com a indústria de defesa polonesa, buscamos estabelecer uma cooperação robusta, gerando valor de longo prazo para o país e contribuindo para a comunidade de defesa europeia.”

Segundo a Embraer, a cooperação com a WZL-2 tem como foco o desenvolvimento de uma capacidade completa de manutenção, reparo e revisão (MRO) do KC-390 Millennium na Polônia. A iniciativa vai estimular a formação de expertise local e o crescimento da indústria no país.

Continua depois da publicidade

“Estamos conhecendo de perto o KC-390. A cooperação com a Embraer abre novas oportunidades para nós, permitindo a troca de conhecimento. Acredito que essa cooperação representará um avanço relevante para a inovação aeronáutica”, afirmou Jakub Gazda, CEO da WZL-2.

A aeronave opera junto à Força Aérea Brasileira desde 2019, à Força Aérea Portuguesa desde 2023 e, mais recentemente, à Força Aérea Húngara em 2024. A frota atual em operação tem demonstrado uma taxa de disponibilidade de missão de 93% e taxas de conclusão de missão acima de 99%, informou a Embraer.

O KC-390 pode transportar mais carga útil (26 toneladas) em comparação com outras aeronaves militares de transporte de médio porte, voa mais rápido (470 nós) e mais longe. A plataforma é capaz de executar uma ampla variedade de missões, como transporte e lançamento de cargas e tropas, evacuação médica, busca e salvamento, combate a incêndios e missões humanitárias, operando em pistas temporárias ou não pavimentadas, como terra compactada, solo e cascalho.

A aeronave configurada com equipamento de reabastecimento aéreo, com a designação KC-390, já comprovou sua capacidade de reabastecimento, tanto como aeronave-tanque, quanto como receptora – neste caso, recebendo combustível de outro KC-390 utilizando pods instalados sob as asas.