Estudante de escola pública da Baixada da Sobral é aprovado em Medicina na Ufac 

O estudante Pedro Gabriel Braga da Silva, de 18 anos, aluno da Escola Estadual José Ribamar Batista (EJORB), conquistou uma vaga no curso de Medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac). A aprovação foi confirmada após a divulgação do resultado final do vestibular, publicado pela universidade na última segunda-feira (9), e comemorada pelo jovem junto à comunidade escolar na terça-feira (10).

Morador da Baixada da Sobral e estudante da rede pública estadual, Pedro Gabriel destacou a importância da escola em sua trajetória acadêmica. Além da aprovação em Medicina, ele também garantiu vagas nos cursos de Biologia e Direito pela mesma instituição. “Hoje é um dia extremamente especial para mim, pois fui convidado a aparecer aqui na escola, não só para dizer que eu passei, mas para comemorar com os professores, junto com as pessoas que fizeram parte de todo esse processo”, afirmou.

O estudante fez questão de reforçar que sua conquista representa a realidade de muitos jovens da periferia que sonham com o ensino superior. “Quero deixar claro que, apesar das circunstâncias e adversidades que a vida possa nos impor, nosso sonho é cabível para nós, nosso sonho é viável, independente da nossa realidade. Fui um estudante preto, de escola pública, de zona periférica, que é a Baixada da Sobral, durante muito tempo”, declarou. Ele também destacou o papel da família em sua formação: “Sou filho de um pai autônomo, marceneiro, e de uma mãe que tinha apenas o Ensino Médio e trabalhava em emprego mal remunerado, mas decidiu fazer o ensino superior e conseguiu mudar de vida. Graças à educação, ela mudou de vida”.

Este foi o primeiro ano em que o curso de Medicina da Ufac realizou processo seletivo por meio de vestibular próprio, organizado pela banca Cebraspe. Nos anos anteriores, o ingresso era feito pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Ao todo, foram ofertadas 80 vagas para o curso, disputadas por mais de 5,4 mil candidatos, o que resultou em uma média de 67,8 concorrentes por vaga, segundo dados da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da universidade. A alta concorrência reforça o destaque da conquista do estudante da escola pública acreana.