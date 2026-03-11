11/03/2026
ContilPop
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem

Estudante de escola pública da Baixada da Sobral é aprovado em Medicina na Ufac 

“Nosso sonho é viável”: estudante de escola pública celebra aprovação em Medicina

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Jovem de escola pública é aprovado em Medicina e celebra conquista com professores no Acre
Jovem de escola pública é aprovado em Medicina e celebra conquista com professores no Acre | Foto: Reprodução Ejorb

O estudante Pedro Gabriel Braga da Silva, de 18 anos, aluno da Escola Estadual José Ribamar Batista (EJORB), conquistou uma vaga no curso de Medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac). A aprovação foi confirmada após a divulgação do resultado final do vestibular, publicado pela universidade na última segunda-feira (9), e comemorada pelo jovem junto à comunidade escolar na terça-feira (10).

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Morador da Baixada da Sobral e estudante da rede pública estadual, Pedro Gabriel destacou a importância da escola em sua trajetória acadêmica. Além da aprovação em Medicina, ele também garantiu vagas nos cursos de Biologia e Direito pela mesma instituição. “Hoje é um dia extremamente especial para mim, pois fui convidado a aparecer aqui na escola, não só para dizer que eu passei, mas para comemorar com os professores, junto com as pessoas que fizeram parte de todo esse processo”, afirmou.

O estudante fez questão de reforçar que sua conquista representa a realidade de muitos jovens da periferia que sonham com o ensino superior. “Quero deixar claro que, apesar das circunstâncias e adversidades que a vida possa nos impor, nosso sonho é cabível para nós, nosso sonho é viável, independente da nossa realidade. Fui um estudante preto, de escola pública, de zona periférica, que é a Baixada da Sobral, durante muito tempo”, declarou. Ele também destacou o papel da família em sua formação: “Sou filho de um pai autônomo, marceneiro, e de uma mãe que tinha apenas o Ensino Médio e trabalhava em emprego mal remunerado, mas decidiu fazer o ensino superior e conseguiu mudar de vida. Graças à educação, ela mudou de vida”.

Este foi o primeiro ano em que o curso de Medicina da Ufac realizou processo seletivo por meio de vestibular próprio, organizado pela banca Cebraspe. Nos anos anteriores, o ingresso era feito pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Ao todo, foram ofertadas 80 vagas para o curso, disputadas por mais de 5,4 mil candidatos, o que resultou em uma média de 67,8 concorrentes por vaga, segundo dados da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da universidade. A alta concorrência reforça o destaque da conquista do estudante da escola pública acreana.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.