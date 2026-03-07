O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) autorizou a alteração de um trecho da BR-226 no município de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, para viabilizar a exploração de ouro existente no subsolo da rodovia.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

A mudança no traçado da estrada permitirá o avanço do Projeto Borborema, desenvolvido pela mineradora Aura Minerals, que estima a existência de cerca de 670 mil onças de ouro, o equivalente a aproximadamente 20,8 toneladas do metal, na área localizada sob o trecho atual da rodovia.

Com a alteração da rota da BR-226, a empresa projeta extrair até 1,5 milhão de onças de ouro ao longo de cerca de 20 anos de operação. A estimativa é que o projeto possa movimentar mais de R$ 16 bilhões durante o período de exploração.

Segundo o cronograma apresentado pela mineradora, a construção do novo trecho da rodovia deve começar em abril, com previsão de conclusão até 2027. A mudança permitirá que a área onde hoje passa a estrada seja utilizada para a atividade de mineração.