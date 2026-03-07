08/03/2026
Empresa canadense obtém autorização para alterar trecho de rodovia federal e viabilizar projeto de mineração

Alteração em Currais Novos no Rio Grande do Norte viabiliza projeto de mineração com potencial bilionário

Projeto prevê extração de ouro ao longo de 20 anos após alteração no traçado da rodovia.
Dnit muda BR-226 para exploração de ouro no RN/ Foto: Reprodução

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) autorizou a alteração de um trecho da BR-226 no município de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, para viabilizar a exploração de ouro existente no subsolo da rodovia.

A mudança no traçado da estrada permitirá o avanço do Projeto Borborema, desenvolvido pela mineradora Aura Minerals, que estima a existência de cerca de 670 mil onças de ouro, o equivalente a aproximadamente 20,8 toneladas do metal, na área localizada sob o trecho atual da rodovia.

Com a alteração da rota da BR-226, a empresa projeta extrair até 1,5 milhão de onças de ouro ao longo de cerca de 20 anos de operação. A estimativa é que o projeto possa movimentar mais de R$ 16 bilhões durante o período de exploração.

Segundo o cronograma apresentado pela mineradora, a construção do novo trecho da rodovia deve começar em abril, com previsão de conclusão até 2027. A mudança permitirá que a área onde hoje passa a estrada seja utilizada para a atividade de mineração.

