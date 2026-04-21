Veja o que Bocalom responde a Lucas Dourado sobre felicidade

O influenciador acreano Lucas Dourado publicou em suas redes sociais um vídeo em que entrevista o ex-prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, com uma pergunta direta: o que é felicidade? A resposta do político chamou atenção ao destacar a importância do coletivo.

“Eu acho que felicidade é você ter consciência plena de que faz de tudo para não prejudicar o próximo e ver as pessoas felizes. A felicidade nunca pode ser individual, ela tem que ser distribuída”, afirmou Bocalom.

Na sequência, ele reforça que o sentimento só faz sentido quando compartilhado. “Se você está feliz, mas vê o outro não tão bem, ainda não é a felicidade completa”, disse.

Além disso, o ex-prefeito destacou que a busca pela felicidade passa pela ajuda mútua entre as pessoas. Segundo ele, é necessário apoiar uns aos outros para alcançar algo próximo desse sentimento. “Por isso que nós precisamos ajudar um ao outro para buscar algo próximo da felicidade. A felicidade plena é muito difícil”, completou.

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O vídeo foi divulgado nas redes de Lucas Dourado e rapidamente passou a circular entre seguidores, reunindo comentários sobre a reflexão apresentada.

A publicação ocorre em um momento de movimentação política no Acre. Bocalom deixou o PL (Partido Liberal) e se filiou ao PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) em março de 2026, oficializando sua pré-candidatura ao Governo do estado.

A mudança aconteceu após o PL barrar sua candidatura, levando o ex-prefeito a retornar ao PSDB, partido no qual já teve longa trajetória política.

Com isso, a fala sobre felicidade acaba ganhando repercussão também no cenário público, ao trazer uma visão voltada à convivência e ao bem-estar coletivo.