06/03/2026
ContilPop
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”
Após volta de Breno e Juliano, Marciele tem crise de ansiedade no ‘BBB 26’
Bruna Marquezine mostra mudança radical na aparência; veja fotos do novo visual
Horóscopo 2026: confira a previsão esta quinta-feira para seu signo
Hospital divulga novo boletim médico de Marquito; leia a nota na íntegra
BBB 26: Breno e Juliano Floss planejam enganar brothers ao voltar à casa

Empresário Neto Brito tem prisão decretada por dívida de pensão alimentícia que ultrapassa R$ 63 mil

Empresário já havia sido acusado por ex-funcionários de não pagar dívidas trabalhistas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Empresário Neto Brito teve prisão civil decretada pela Justiça do Acre por dívida de pensão alimentícia superior a R$ 63 mil.
Empresário Neto Brito teve prisão civil decretada pela Justiça do Acre por dívida de pensão alimentícia superior a R$ 63 mil/Foto: Reprodução

A Justiça do Acre decretou a prisão civil do empresário Rodovaldo Teixeira de Brito Neto, conhecido como Neto Brito, por dívida de pensão alimentícia que ultrapassa R$ 63 mil. De acordo com o processo, o débito alimentar atualizado até fevereiro de 2026 soma R$ 63.185,98.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Diante da falta de pagamento, foi determinada a prisão civil do empresário pelo prazo de 60 dias, em regime fechado, devendo ele permanecer em local separado dos presos comuns. Neto Brito ficou conhecido em Rio Branco por ser proprietário de estabelecimentos como a casa noturna Tardezinha, além de outros empreendimentos do setor de entretenimento e gastronomia na capital acreana.

Nos últimos anos, o nome do empresário também apareceu em outras polêmicas. Em janeiro de 2025, ex-funcionários e fornecedores passaram a acusá-lo publicamente de não quitar dívidas após o fechamento de alguns de seus estabelecimentos. Nas redes sociais, trabalhadores chegaram a cobrar pagamentos e publicar críticas usando a hashtag #caloteiro.

Já em dezembro de 2024, o empresário foi condenado a pagar R$ 40 mil a uma instituição beneficente após um acordo judicial relacionado ao descumprimento de medidas sanitárias durante a pandemia de Covid-19. O valor foi destinado ao Educandário Santa Margarida.

O caso da dívida de pensão segue em tramitação na Justiça.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.