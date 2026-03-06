A Justiça do Acre decretou a prisão civil do empresário Rodovaldo Teixeira de Brito Neto, conhecido como Neto Brito, por dívida de pensão alimentícia que ultrapassa R$ 63 mil. De acordo com o processo, o débito alimentar atualizado até fevereiro de 2026 soma R$ 63.185,98.

Diante da falta de pagamento, foi determinada a prisão civil do empresário pelo prazo de 60 dias, em regime fechado, devendo ele permanecer em local separado dos presos comuns. Neto Brito ficou conhecido em Rio Branco por ser proprietário de estabelecimentos como a casa noturna Tardezinha, além de outros empreendimentos do setor de entretenimento e gastronomia na capital acreana.

Nos últimos anos, o nome do empresário também apareceu em outras polêmicas. Em janeiro de 2025, ex-funcionários e fornecedores passaram a acusá-lo publicamente de não quitar dívidas após o fechamento de alguns de seus estabelecimentos. Nas redes sociais, trabalhadores chegaram a cobrar pagamentos e publicar críticas usando a hashtag #caloteiro.

Já em dezembro de 2024, o empresário foi condenado a pagar R$ 40 mil a uma instituição beneficente após um acordo judicial relacionado ao descumprimento de medidas sanitárias durante a pandemia de Covid-19. O valor foi destinado ao Educandário Santa Margarida.

O caso da dívida de pensão segue em tramitação na Justiça.