Neto Brito, dono do Tardezinha, é acusado de não pagar ex-funcionários e dar calote em fornecedores

O empresário Neto Brito, dono de uma das maiores casas noturnas de Rio Branco, o Tardezinha, que fechou as portas no fim do ano passado, está sendo acusado por alguns de seus ex-funcionários de não quitar dívidas trabalhistas.

Neto também está sendo acusado de deixar o estado sem pagar fornecedores. Além do Tardezinha, ele era proprietário dos restaurantes Paradiso e Tardezinha Grill – todos falidos –, além do Quintal dos Brothers.

Alguns ex-funcionários do empresário publicaram notas em suas redes sociais cobrando pagamentos e utilizando a hashtag #caloteiro.

“Covarde é pouco para quem foge do estado e deixa os ex-funcionários na mão. Roubar o trabalho dos outros não é só falta de caráter, é crime. Pode correr, mas a Justiça te acha”, diz uma das pessoas que trabalhou para Neto em um de seus estabelecimentos.

O ContilNet tentou entrar em contato com Brito por chamadas e mensagens no WhatsApp – no número de contato com final 0949 -, mas não obteve retorno até o fechamento desta reportagem.

VEJA OS POSTS DO INSTAGRAM SOBRE O ASSUNTO: